VIDEO: Cavaliers otočili zápas v posledných minútach. Po dráme v predĺžení sa priblížili k postupu

Duel Clevelandu s Detroitom. (Autor: TASR/AP)
TASR|14. máj 2026 o 08:32
Detroit prišiel o náskok v závere riadneho času.

NBA - 2. kolo play-off - 5. zápas

Semifinále Východnej konferencie:

Detroit Pistons - Cleveland Cavaliers 113:117 pp

Najviac bodov: Cunningham 39, Harden 30

/stav série: 2:3/

Basketbalisti Clevelandu Cavaliers sú krok od postupu do finále Východnej konferencie NBA.

V noci na štvrtok zvíťazili v piatom zápase série na palubovke Detroitu Pistons 117:113 po predĺžení a ujali sa vedenia 3:2.

Cleveland ešte necelé tri minúty pred koncom riadneho hracieho času prehrával o deväť bodov, no v závere dokázal vyrovnať a vynútiť si predĺženie. V ňom napokon rozhodol o svojom triumfe.

Výrazný podiel na víťazstve Cavaliers mal James Harden, ktorý zaznamenal 30 bodov.

VIDEO: Momenty zápasu Detroit Pistons vs. Cleveland Cavaliers

Najlepším strelcom Detroitu bol Cade Cunningham s 39 bodmi a deviatimi asistenciami, ani jeho výkon však domácim na víťazstvo nestačil.

Cavaliers môžu spečatiť postup do finále konferencie v šiestom zápase, ktorý je na programe v noci na sobotu na ich palubovke.

