VIDEO: Cavaliers otočili zápas v posledných minútach. Po dráme v predĺžení sa priblížili k postupu

NBA - 2. kolo play-off - 5. zápas
Semifinále Východnej konferencie:
Detroit Pistons - Cleveland Cavaliers 113:117 pp
Najviac bodov: Cunningham 39, Harden 30
/stav série: 2:3/
Basketbalisti Clevelandu Cavaliers sú krok od postupu do finále Východnej konferencie NBA.
V noci na štvrtok zvíťazili v piatom zápase série na palubovke Detroitu Pistons 117:113 po predĺžení a ujali sa vedenia 3:2.
Cleveland ešte necelé tri minúty pred koncom riadneho hracieho času prehrával o deväť bodov, no v závere dokázal vyrovnať a vynútiť si predĺženie. V ňom napokon rozhodol o svojom triumfe.
Výrazný podiel na víťazstve Cavaliers mal James Harden, ktorý zaznamenal 30 bodov.
VIDEO: Momenty zápasu Detroit Pistons vs. Cleveland Cavaliers
Najlepším strelcom Detroitu bol Cade Cunningham s 39 bodmi a deviatimi asistenciami, ani jeho výkon však domácim na víťazstvo nestačil.
Cavaliers môžu spečatiť postup do finále konferencie v šiestom zápase, ktorý je na programe v noci na sobotu na ich palubovke.