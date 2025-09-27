Slovan Bratislava na úvod sezóny zdolal Lučenec. Hosťom nestačilo ani 27 bodov Carla Wrighta

Zľava Eric Boone (Lúčenec), Maroš Golian (Slovan), Jayden Brown a Matej Siládi (Lúčenec) počas úvodného zápasu sezóny BC Slovan Bratislava - MBK Lúčenec.
TASR|27. sep 2025 o 19:18 (aktualizované 27. sep 2025 o 20:45)
Klub z Pasienkov tak uspel v prvom stretnutí po rebrandingu.

BRATISLAVA. V úvodnom zápase nového ročníka TIPOS SBL zvíťazili basketbalisti BC Slovan Bratislava v Gopass Aréne nad BKM Lučenec 89:83.

Klub z Pasienkov tak uspel v prvom stretnutí po rebrandingu, Lester Fezell Medford pomohol k výhre bratislavského tímu 18 bodmi.

Hosťom nestačilo ani 27 bodov a deväť doskokov Atina Carla Wrighta.

Hráči Iskry Svit uspeli vo východniarskom derby a zdolali Spišských Rytierov 103:94. V domácom drese zaznamenal Sevon Marquise.

VIDEO: Tréner Slovana Bratislava Naglič hodnotí zápas

Witt 26 bodov, za hostí sa Caleb Jamerson Kenney blysol 29 bodmi. Aj v treťom sobotňajšom zápase vyhral domáci tím, MBK Baník Handlová si poradil s Nitra Blue Wings 73:66.

Duel obhajcu titulu z Levíc na palubovke Košíc bol pre európske povinnosti Patriotov presunutý na 1. október. Stretnutie BC Prievidza - BC Komárno má zatiaľ neznámy termín z dôvodu európskych klubových povinností domáceho tímu.

VIDEO: Tréner Lúčenca Putyrski po zápase

TIPOS SBL - 1. kolo:

BC Slovan Bratislava - BKM Lučenec 89:83 (45:39)

Najviac bodov: Medford 18, Radovanovič 14, Kovačevič 13 - Wright 27, Siládi 18, Beaubrun 16 (10 doskokov)

Počet divákov: 1029

Iskra Svit - Spišskí Rytieri 103:94 (65:47)

Najviac bodov: Witt 26, Jackson 20, Matušek, Petojevič a Rožánek po 11 - Kenney 29, Hill 24, Jefferson 13, 650 divákov.

MBK Baník Handlová - Nitra Blue Wings 73:66 (42:32)

Najviac bodov: Láštic a Kováčik po 16, Deang 13 - Underwood a Jones po 17, Belikov 14, 200 divákov.

