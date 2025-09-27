Čajky deklasovali v úvodnom kole Ivanku pri Dunaji, vysoký triumf zaznamenal aj Ružomberok

Piešťanské Čajky.
Piešťanské Čajky. (Autor: TASR)
TASR|27. sep 2025 o 20:51 (aktualizované 27. sep 2025 o 21:32)
Vo východoslovenskom derby sa zrodil triumf YOUNG ANGELS Košice nad CBK Košice.

BRATISLAVA. Piešťanské Čajky odštartovali novú sezónu ženskej basketbalovej TIPOS extraligy suverénnym víťazstvom nad tímom BK Klokani IVanka pri Dunaji 114:48.

Vysoký triumf v úvodnom kole zaznamenali aj hráčky MBK Ružomberok, ktoré si poradili s BK ŠK UMB Banská Bystrica 99:35.

VIDEO: Tréner Čajok P. Jankovič hodnotí zápas s Klokanmi

Vo východoslovenskom derby sa zrodil triumf YOUNG ANGELS Košice nad CBK Košice 89:58.

VIDEO: Trénerka Klokanov M. Feketeová a hráčka M. Krajčírová hodnotia zápas s Čajkami

Neúspešný vstup do ligového ročníka majú za sebou hráčky BC Slovan Bratislava, ktoré podľahli na domácej palubovke Slávii ŠKP Banská Bystrica 53:86.

﻿Vonku získali body aj hráčky ŠBK Šamorín, keď si poradili s BK AS Trenčín v pomere 78:55.

TIPOS Extraliga - 1. kolo:

YOUNG ANGELS Košice - CBK Košice 89:58 (44:26)

Najviac bodov: Brownová 26, Antoshová 18, Čatlošová 12 - Kašperanová 21, Staníková 7, Rothová 6

Piešťanské Čajky - BK Klokani Ivanka pri Dunaji 114:48 (50:23)

Najviac bodov: Herminjardová 22, Farcyová 21, Schwarzová 20 - Miková 12, Šafáriková 10, Krajčírová a Piscová po 9

MBK Ružomberok - BK ŠK UMB Banská Bystrica 99:35 (45:22)

Najviac bodov: Živaljevičová 20, Kalužná 19, Jackovecová 14 - Holíková 13, Rostocká 8, Oravcová 6

BC Slovan Bratislava - Slávia ŠKP Banská Bystrica 53:86 (30:36)

Najviac bodov: Tripkovičová 17, Vargová 11, Fadrhonsová 10 - Užovičová 21, Pinzanová 17, Jarošová 13, 180 divákov.

BK AS Trenčín - ŠBK Šamorín 55:78 (36:44)

Najviac bodov: Rossová-Barnesová 14, Jamazakiová 13, Bučková 10 - Pančuková 27, Soókyová 11, Fenešová 10, 100 divákov.

Tabuľka TIPOS Extraligy

    Čajky deklasovali v úvodnom kole Ivanku pri Dunaji, vysoký triumf zaznamenal aj Ružomberok
    dnes 20:51
