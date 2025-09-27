Čajky deklasovali v úvodnom kole Ivanku pri Dunaji, vysoký triumf zaznamenal aj Ružomberok

BRATISLAVA. Piešťanské Čajky odštartovali novú sezónu ženskej basketbalovej TIPOS extraligy suverénnym víťazstvom nad tímom BK Klokani IVanka pri Dunaji 114:48.
Vysoký triumf v úvodnom kole zaznamenali aj hráčky MBK Ružomberok, ktoré si poradili s BK ŠK UMB Banská Bystrica 99:35.
VIDEO: Tréner Čajok P. Jankovič hodnotí zápas s Klokanmi
Vo východoslovenskom derby sa zrodil triumf YOUNG ANGELS Košice nad CBK Košice 89:58.
VIDEO: Trénerka Klokanov M. Feketeová a hráčka M. Krajčírová hodnotia zápas s Čajkami
Neúspešný vstup do ligového ročníka majú za sebou hráčky BC Slovan Bratislava, ktoré podľahli na domácej palubovke Slávii ŠKP Banská Bystrica 53:86.
Vonku získali body aj hráčky ŠBK Šamorín, keď si poradili s BK AS Trenčín v pomere 78:55.
TIPOS Extraliga - 1. kolo:
YOUNG ANGELS Košice - CBK Košice 89:58 (44:26)
Najviac bodov: Brownová 26, Antoshová 18, Čatlošová 12 - Kašperanová 21, Staníková 7, Rothová 6
Piešťanské Čajky - BK Klokani Ivanka pri Dunaji 114:48 (50:23)
Najviac bodov: Herminjardová 22, Farcyová 21, Schwarzová 20 - Miková 12, Šafáriková 10, Krajčírová a Piscová po 9
MBK Ružomberok - BK ŠK UMB Banská Bystrica 99:35 (45:22)
Najviac bodov: Živaljevičová 20, Kalužná 19, Jackovecová 14 - Holíková 13, Rostocká 8, Oravcová 6
BC Slovan Bratislava - Slávia ŠKP Banská Bystrica 53:86 (30:36)
Najviac bodov: Tripkovičová 17, Vargová 11, Fadrhonsová 10 - Užovičová 21, Pinzanová 17, Jarošová 13, 180 divákov.
BK AS Trenčín - ŠBK Šamorín 55:78 (36:44)
Najviac bodov: Rossová-Barnesová 14, Jamazakiová 13, Bučková 10 - Pančuková 27, Soókyová 11, Fenešová 10, 100 divákov.