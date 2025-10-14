Levice prevalcovali zaspatých Lotyšov a robia skvelú reklamu slovenskému basketbalu

BRATISLAVA. „Toto sme tu ešte nemali,” skandovali pred rokom diváci v levickej aréne. Oslavovali veľkolepý triumf nad španielskou Zaragozou v Európskom pohári FIBA.
Najnovšie mohli tieto slová oprášiť, aj keď len spred televíznych obrazoviek, keď sledovali víťazstvo slovenského basketbalového majstra nad lotyšským šampiónom VEF Riga na jeho palubovke v Lige majstrov (92:73).
Patrioti Levice opäť posúvajú slovenský basketbal vpred. Postarali sa o historicky prvý triumf slovenského mužstva v tejto prestížnej európskej súťaži.
„Skvelá práca každého hráča na palubovke. Bolo nádherne sledovať ich bojovať celých štyridsať minút," tvrdil na pozápasovej tlačovej konferencii spokojný tréner Patriotov Michal Madzin.
Spamätali sa z debakla
V prvom kole skupinovej fázy Ligy majstrov podľahli Patrioti maďarskému šampiónovi Szolnoki Olaj vysoko 54:84. Nižší počet bodov v jednom dueli zaznamenali naposledy v marci 2023, keď v Prievidzi prehrali 40:73.
„Nebolo jednoduché sa spamätať z minulotýždňovej prehry v Maďarsku. Za to, ako sme sem prišli, verili si a bojovali, sme si zaslúžili vyhrať," zakončil Madzin.
„Maďarský šampión roztrhal slovenský klub," napísal o levickej prehre spred týždňa so Szolnokom lotyšský športový portál Sportacentrs.com.
Čo napísal po triumfe Levíc nad Rigou? „VEF zaspal cez polčas a nechal si ujsť zápas. Takáto vysoká prehra vyvoláva pre klub otázniky," píše portál.
Neakceptovateľné, hneval sa tréner Rigy
„Hrali sme tvrdo celých 40 minút. Oproti predošlému týždňu sme niektoré veci upravili. Som hrdý na seba a spoluhráčov, ako sme dnes zvládli tento duel," doplnil rozohrávač Levíc Rickey McGill.
Toho vyhlásili za najlepšieho hráča zápasu. Odniesol si z neho 22 bodov, 10 asistencií a 7 doskokov. Mal blízko k veľmi cennému triple-double.
„Veľa hazardovania. Proste sme veľa hazardovali," zneli prvé slová nasrdeného trénera Rigy Martinša Gulbisa.
„Totálne sme nerešpektovali herný plán. Lídri Levíc mali otvorené strely. Netuším, či sme si naivne mysleli, že ich najlepší hráči tieto strely minú. Je neakceptovateľné, aby ste takto hrali doma," dodal kouč.
Zdolali pravidelného účastníka s väčším rozpočtom
VEF Riga má oproti Leviciam dvojnásobný rozpočet, zhruba 1,5 milióna eur. Ligu majstrov hrá pravidelne, už siedmy rok v rade.
„Každá výhra v tejto skupine by bola niečím obrovským," tvrdil pred začiatkom skupinovej fázy GM Patriotov Ladislav Garaj. Ani vo sne však netušil, že sa im podarí niekoho zdolať takmer dvadsaťbodovým rozdielom.
Úvod stretnutia medzi Rigou a Levicami pripomínal prestrelku. Oba tímy trafili v prvej štvrtine štyri strely spoza oblúka.
Riga v zápase dominovala na útočnom doskoku, no zahadzovala zakončenia. Pramenilo to aj z agresívnej levickej obrany.
Famózna tretia štvrtina
Patrioti zasa zaznamenali osemnásť bodov z prechodovej fázy. Ide o famózne číslo, pričom v dueli mali množstvo útokov zakončených do niekoľkých sekúnd.
Rozhodujúcou sa stala tretia štvrtina, v ktorej úvode mali až traja dôležití hráči Rigy minimálne tri fauly. Levice útočne zapli a v jednom momente viedli v tretej časti hry 17:1.
Do poslednej štvrtiny vstúpili s dvanásťbodovým vedením. Už o dve a pol minúty neskôr viedli o dvadsať po ďalekej trojke Gabea Dorseyho.
Rigu nakoniec zdolali vysoko o devätnásť bodov a naladili sa víťazne na najbližší zápas v Lige majstrov proti favoritovi skupiny AEK Atény, ktorý sa odohrá 28. októbra v bratislavskej GoPass Aréne.