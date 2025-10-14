ONLINE: VEF Riga - Patrioti Levice dnes, Liga majstrov LIVE (skupina F)

RIGA. Basketbalisti tímov VEF Riga a Patrioti Levice dnes hrajú ďalší zápas skupinovej fázy Ligy majstrov.
Levice sa dostali do Ligy majstrov ako prvý slovenský tím v histórii. V prvom dueli podľahli maďarskému Szolnoki Olaj, po Rige ich čakajú Atény. S každým súperom odohrajú dva zápasy.
Kde sledovať Ligu majstrov?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal sledujte spolu s nami naživo ako live stream.
ONLINE PRENOS: VEF Riga - Patrioti Levice dnes (basketbal, Liga majstrov 2025/26, skupina F, výsledky,utorok, NAŽIVO)
Liga majstrov Skupina F 2025/2026
14.10.2025 o 18:00
2. kolo
Riga
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Levice
Prenos
Prajem pekný podvečer pri sledovaní basketbalového zápasu Ligy majstrov medzi VEF Riga a Patrioti Levice.
Historický prvý zástupca Slovenska v Lige majstrov má za sebou odohraný jeden zápas v základnej časti. Patrioti z Levíc sa predstavili na palubovke maďarského zápastupcu Szolnoki Olaj. Levice doplatili na nováčikovskú daň a hneď v prvom dueli prehrali jasne 54:84. Dnes majú proti sebe náročného protivníka z Lotyšska VEF Riga. Domáci basketbaliti majú rovnako za sebou jeden zápas základnej časti. Na domácej palubovke podľahli gréckemu mužstvu AEK Atémy vo výbornom zápase 53:69. Domáci celok je dnes favoritom, ale veríme, že by dnes Levice mohli prekvapiť Lotyšského majstra.
Historický prvý zástupca Slovenska v Lige majstrov má za sebou odohraný jeden zápas v základnej časti. Patrioti z Levíc sa predstavili na palubovke maďarského zápastupcu Szolnoki Olaj. Levice doplatili na nováčikovskú daň a hneď v prvom dueli prehrali jasne 54:84. Dnes majú proti sebe náročného protivníka z Lotyšska VEF Riga. Domáci basketbaliti majú rovnako za sebou jeden zápas základnej časti. Na domácej palubovke podľahli gréckemu mužstvu AEK Atémy vo výbornom zápase 53:69. Domáci celok je dnes favoritom, ale veríme, že by dnes Levice mohli prekvapiť Lotyšského majstra.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.