Levice potopili španielsku loď, zostal po nej iba vrak. Neuveriteľný večer, vraví líder

BRATISLAVA, LEVICE. Bolo to víťazstvo, aké si slovenský klubový basketbal dlhé roky nepamätá. Rozohrávač Patriotov Levice a kľúčový muž tímu Ty Nichols zdvihol ruky pred domácimi fanúšikmi. Oslavoval veľký triumf, diváci nadšene tlieskali. „Toto sme tu ešte nemali,” skandovali. Patrioti Levice zdolali v zápase Európskeho pohára FIBA Casademont Zaragoza 96:80 a sú na čele tabuľky B-skupiny.

„Levice prekonali Zaragozu vo všetkých smeroch,” napísal španielsky web El Periódico de Aragón. „Na Slovensku zostal iba vrak potopenej lode,” opísal výkon Zaragozy španielsky portál Cadena SER. „Aragónsky tím ukázal svoju najhoršiu tvár,” dodal El Espanol de Aragón.

S Madridom o šesť, s Levicami o šestnásť V európskom klubovom basketbale je Slovensko malá ryba vo veľkom rybníku. Naopak, španielska Liga Endesa je všeobecne považovaná za najkvalitnejšiu európsku ligovú súťaž.

Momentka zo zápasu Patrioti Levice 96:80 Casademont Zaragoza. (Autor: FIBA)

„Zaragoza hrá v najlepšej lige Európy,” potvrdil pred duelom tieto slová kouč Levíc Michal Madzin. „Na papieri ide o najlepší tím, ktorému budem čeliť v mojej basketbalovej kariére,” pokračoval. Zaragoza pred týždňom prehrala na palubovke najúspešnejšieho európskeho klubu Realu Madrid len o šesť bodov. Tento víkend navyše zdolala účastníka prestížneho Eurocupu, Joventut, 96:95 po predĺžení.

Teraz podľahla v dueli so slovenským majstrom. Agresívna obrana, presná ruka pri streľbe či energia z tribún. Faktory, ktoré sa podpísali pod historické víťazstvo Levíc. Dvojhodinový sen, vravel Madzin Slovenský majster v istom bode zápasu viedol až o tridsať bodov (61:31). „Vedeli sme, že so Zaragozou to nebude rozprávka a nevyhráme o tridsať,” smial sa po dueli pred kamerou STVR tréner Madzin.

Michal Madzin (v bielej košeli) s hráčmi Levíc. (Autor: Lukáš Droppan)

„Ak by mi to niekto povedal pred zápasom, neveril by som mu,” dodal. Udržať Zaragozu na desiatich strelených bodoch v jednej štvrtine sa naposledy podarilo spomíname Madridu, no ešte v minulej sezóne. „Bol to dvojhodinový sen,” pokračoval v eufórii kouč. „Začiatok nám vyšiel. Súpera sme nepustili k vedeniu,” pochvaľoval si výkon zverencov v prvom polčase.

Trénerovi vyšla taktika na jednotku. Pre Sportnet to po zápase potvrdil kľúčový muž Levíc Ty Nichols: „Vymyslel skvelý herný plán.” Chceli vyhrať od začiatku Patrioti boli jasným outsider. Ukázali však, že basketbal sa hrá za každých okolností piati proti piatim.

„Bol to neuveriteľný večer. Do zápasu sme nevstupovali s tým, že chceme len hrať, chceli sme vyhrať,” pokračoval Ty Nichols. Proti Zaragoze minul len jednu trojku z piatich pokusov. Nastrieľal celkovo 23 bodov, mal výborný index užitočnosti (19).

Ty Nichols (0). (Autor: FIBA)

„Hrali sme tvrdo, konzistentne, ale najmä so sebavedomím,” vysvetlil. „Som rád, že sa nám to podarilo pre celé Slovensko a najmä pre náš tím.” Stretnutie sledovalo viac ako 1300 divákov. Každý z nich bol po zápase na nohách a tlieskal. „Vedeli sme, že nás bude hnať vpred zaplnená aréna. Fanúšikovia nám dodali extra energiu, ktorú sme potrebovali,” zakončil Nichols.

Sníva o Eurolige Američana priviedla do Levíc túžba zahrať si európsku pohárovú súťaž. „Bola to pre mňa priorita,” vravel v rozhovore. Má 28 rokov, stále sníva o najprestížnejšej európskej súťaži: „Môj osobný, hlavný cieľ je dostať sa do Euroligy.”

Skvelý výkon proti Zaragoze podal aj slovenský reprezentant David Abrhám. Zaznamenal 20 bodov, ku ktorým pridal sedem asistencií a dva doskoky. „Neskutočný výsledok, neskutočný výkon celého tímu,” hodnotil zápas pre STVR. „Je to zaslúžené víťazstvo.” Po konci si pochvaľoval pozíciu outsidera. Pomohla im. „Hrali sme uvoľnene, s veľkou energiou a agresívne sme bránili.”

David Abrhám. (Autor: FIBA)