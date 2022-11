Banská Bystrica vzdorovala Istanbulu, Čajky nezvládli súboj o prvé miesto

Peter Jankovič, tréner Piešťan: "Nevyšiel nám hlavne začiatok zápasu, kým sme sa rozkukali, čo sa deje, tak sme prehrávali o 15 bodov a proti tak silnému tímu, je veľmi ťažké vrátiť sa. Ako som povedal po domácom zápase s Gorzówom, že sme hrali na hranici svojich možností, tak teraz sa nám to nepodarilo zopakovať. Párkrát sme sa vrátili späť do hry, dokonca sme stiahli na 4 body, ale stále nejakou nedisciplinovanosťou a poľavením, sme domácim opäť dovolili vzdialiť sa na bezpečný rozdiel a stále si to kontrolovali.

Druhý polčas sme chceli začať inak, tiež nám to nevyšlo. Aj tak sme sa dostali päť minút pred koncom na 8-bodový rozdiel, čo bolo stále hrateľné. Takou ľahkovážnosťou sme dostali rýchlych 5 bodov a myslím si, že tam nás to zlomilo. Sklonili sme hlavy a nevedeli sme sa vrátiť späť. Mali sme problém v útoku, nevedeli sme sa dostať do našej hry a k ľahkým bodom. Keď sme mali problém v útoku, tak sme na to začali kopiť chyby v obrane.

Mrzí ma to, ale toto je asi reálny obraz kvality týchto dvoch tímov. Myslím si, že sme si aj tak hanbu neurobili, pretože sme tu neprehrali obrovským rozdielom. Ideme ďalej, nič sa nedeje. Vedeli sme, čo nás čaká a neminie. Chcel by som sa poďakovať fanúšikom, ktorí pricestovali za nami do Gorzówa a chceli nás podporiť. Patrí im obrovská vďaka."

Anna Jurčenková, hráčka Piešťan: "Pripravovali sme sa na to, že si musíme dať pozor na ich protiútok, ale urobili sme veľké množstvo chýb a dostali sme veľmi veľa ľahkých košov. Potom prišli aj hlúpe fauly, mali z toho ľahké pozície na trestných hodoch. V útoku sme nemali takú úspešnosť, ako doma. Dlho sme sa nevedeli držať, nemali sme vždy dobré rozhodnutia. Gorzów je doma silný a ukázal to."