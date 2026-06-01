Levice tento rok extrémne spopularizovali slovenský basketbal, tvrdí šéf majstra

V tejto sezóne reprezentovali slovenský basketbal v prestížnej Lige majstrov. Ak si to chcú zopakovať, základný krok bol vyhrať domácu najvyššiu súťaž. To sa im podarilo, a to spôsobom, aký čakal málokto.
Patrioti Levice zdolali vo finále Tipos slovenskej basketbalovej ligy Slovan Bratislava 4:1 na zápasy a už piaty rok v rade získali ligový titul.
„Skúsenosti a sebavedomie z ťažkých duelov z Ligy majstrov sa ukázali veľmi dôležité. Keď som pred sezónou počul, aké ambície majú naši konkurenti, mal som menšie obavy," vraví v rozhovore generálny manažér slovenského majstra LADISLAV GARAJ.
Levice vyhrali posledný finálový zápas vo finále Tipos SBL nad Slovanom Bratislava o päťdesiat bodov. To ste asi nečakali...
Keď to vnímam po nejakom čase, bez väčších emócií, vyplynulo to z nastavenia jedného aj druhého kolektívu. Naši hráči boli naštartovaní. Od prvej minúty bolo vidieť ich túžbu získať titul na domácej palubovke. Museli sme byť ale opatrní.
Vedeli sme, že uplynulé dva ročníky sme ani raz nevyužili prvý mečbal vo finálovej sérii. Chalanom však padali do koša šialené strely a v ten večer sme boli nezastaviteľní.
Levice prehrali v celom play off len dvakrát. Čo podla vás rozhodlo?
Keď som prvýkrát videl pavúk, ako môže vyzerať naša vyraďovacia fáza, mal som veľký rešpekt. V ceste sme mali dvoch najväčších vyzývateľov. Prievidzu a Slovan. Výhry v 4:0 a 4:1 v týchto sériách čakal len málokto. Ale ukazuje to, ako výborne pripravené a motivované bolo naše družstvo.
Skúsenosti a sebavedomie z ťažkých duelov z Ligy majstrov sa ukázali veľmi dôležité. Keď som pred sezónou počul, aké ambície majú naši konkurenti, mal som menšie obavy.
Počas sezóny sme mali rôzne problémy, odišli kľúčoví hráči. Niektorí experti tvrdili, že už nemáme takú kvalitu, ako predtým. Doplnenie kádra sa nakoniec ukázalo ako správne. Nepriniesli sme hviezdy, ale hráčov, ktorí presne vedeli, čo od nich potrebujeme a navyše skvele zapadli do partie.
Takú hegemóniu akú majú v basketbale Levice, má v slovenskom športe azda len futbalový Slovan Bratislava. Ten sa však môže spoľahnúť na výrazne vyšší rozpočet oproti konkurentom. Čo je vaše tajomstvo úspechu?
Veľakrát si vravím, že keby bol basketbal na tom finančne podobne ako futbal, vďaka Lige majstrov by sme zarobili solídne peniaze a odskočili by sme od konkurencie. Ale keďže to neplatí, zisk titulu je na tom najcennejší.
Za tým, že dokážeme za tie isté alebo podobné financie ako konkurencia poskladať také silné družstvo, sú skúsenosti, ale aj trocha šťastia. Je za tým nejaké umenie. Nevedeli sme, či Rickey McGill a Andre Wesson zapadnú do tímu. Netušili sme, že budú takí výrazní, ako nakoniec boli. Bol v tom nejaký cit, ktorý s Mišom (Madzinom) pri výbere hráčov máme.
Ktorých hráčov máte pod zmluvou a zároveň, ktorých si chcete udržať?
Platnú zmluvu majú len slovenskí hráči. Patrik Pažický, Alex Krajčovič a Samuel Solčánský. Podpísali sme Samuela Volárika z Komárna. Myslím si, že sa čoskoro dohodneme aj s Borisom Bojanovským.
Čo sa týka legionárov, neviem to konkretizovať. S niektorými sme viedli debaty počas sezóny. Chceli počkať. Chceli vedieť, či máme šancu hrať v Európe, čo je pre nich základ. Na druhej strane sa pozerám dopredu. Mám vytypované nejaké mená mimo Slovenska, ktoré plánujem osloviť.
Čo Rickey McGill? Aká je šanca, že príjme ponuku?
Bol by som zlý manažér, ak by som povedal, že šanca nie je, ale treba byť realista. Rickey ukázal, aký je skvelý tým, že tu zostal po Lige majstrov. Boli sme pod veľkým tlakom. Bol o neho enormný záujem. Agent mi telefonoval a pýtal sa, že za koľko... Vždy som mu odpovedal, že za "nič".
Boli sme radi, že sa rozhodol zostať a dobojovať to, čo začal. Je to veľmi dobrý hráč, ale ešte lepší človek. Všetky ocenenia, ktoré tu získal, ho nezmenili. V minulosti som nemal rád, keď mali hráči toľko ocenení, keďže to nevplýva na nich dobre. Začnú hrať na seba, klesne im morálka, ale bolo neuveriteľné, že Rickey bol stále rovnaký.
Ak (McGill) dostane výbornú ponuku zo špičkového európskeho klubu, tak to budeme chápať. Ak by mu to nevyšlo a povie, že by rád zostal v Leviciach, spravíme maximum, aby sme ho udržali.
Kam môže vyletieť? Trebárs aj do Euroligy?
Je v ideálnom športovom veku. Potrebuje ísť do tímu, v ktorom bude hrať. Kde bude ukazovať kvalitu. Potrebuje voľnosť. Na jeho fazóne majú veľký podiel aj naši tréneri. Dali mu množstvo priestoru a sadol mu štýl, akým hráme.
Aká je budúcnosť trénera Michala Madzina?
Mali sme s ním niekoľko sedení. Myslím si, že s rodinou sú v Leviciach veľmi spokojní. Veci vidí reálne. Nemyslím si, že má nejaké veľké ambície niekde utekať. Myslím si, že sme blízko k dohode. Verím, že v najbližších dňoch zmluvu spečatíme.
Potvrdila táto sezóna, že je najlepší slovenský tréner súčasnosti?
Táto sezóna mi viackrát potvrdila, že keď máte dobrého hlavného trénera s asistentom, tak ich práca môže spraviť rozdiel oproti rovnako kvalitnému družstvu, ale nie s až takým kvalitným trénerským štábom.
Výhra v slovenskej lige znamená, že sa predstavíte v kvalifikácii Ligy majstrov?
Na 99% sa zúčastníme na kvalifikácii Ligy majstrov. Do 19. júna musíme poslať prihlášku. Následne sa v prvom júlovom týždni dozvieme zloženie kvalifikácie. Verím, že budeme medzi nasadenými družstvami a budeme mať trocha šťastia pri žrebe.
Čo vravíte na divácky záujem, aj vzhľadom na rekordný počet televíznych prenosov na JOJ Šport? Na zápasy Ligy majstrov prišli zástupcovia z médií, ktorí predtým ani nepoznali basketbal.
Levice tento rok extrémne spopularizovali slovenský basketbal. Liga majstrov mala ohromné ohlasy. Taký zásah nemal slovenský basketbal už roky. Dlho som bojoval za to, aby sa náš ligový basketbal dostal na televízne obrazovky. Je skvelé, koľko ho tam momentálne je.
Dostali sme sa do médií, ktoré doposiaľ slovenský basketbal nezaujímal. To je to, kde vieme získať mládež či financie do basketbalu. Verím, že tento záujem bude ešte rásť.
Pomohlo by slovenskému basketbalu, ak by sa k Leviciam a Prievidzi pridal v Európe aj Slovan Bratislava v Jadranskej lige?
Veľmi by to pomohlo. Aj v prípade, ak by sa nedostal do Jadranskej ligy, bolo by skvelé, ak by sa predstavil v Európskom pohári FIBA. Každá medzinárodná konfrontácia je skvelá.
V Jadranskej lige by sem prišli skvelé euroligové družstvá. Ak sa to nepodarí, Slovan má obrovský finančný potenciál, s ktorým sa nikto na Slovensku nemôže porovnať. Môžu postaviť tím s obrovskou kvalitou.
Čo sa týka financií, posledný dostupný údaj je z roku 2024, v ktorom boli Patrioti v miernom 5-tisícovom zisku pričom zaznamenali rekordné tržby. Ako dopadol tento rok?
Bol najnáročnejší, ale zároveň dopadol najlepšie. Z Ligy majstrov sme síce nezbohatli, no aj napriek tomu, že hala, či hotely v Bratislave nás stáli dosť financií, podarilo sa nám získať niekoľko nových partnerov a utiahli sme to. Vždy je drina napĺňať rozpočet.
Tento rok sme opäť spravili kus poctivej práce v oblasti marketingu. Máme viac než sedemdesiat partnerov. Nie sme závislí na jednej spoločnosti, to je jedna z našich silných zbraní. Takto to chceme robiť aj naďalej. Veľmi im za tú podporu ďakujeme.