Európsky pohár čaká slovenské derby. Piešťany si chcú zlepšiť skóre

Hráčky Piešťan doma zvíťazili nad Turkyňami o osem bodov a ak by rovnakým rozdielom prehrali u súperiek (14.12.), pri očakávanej prehre hráčok z Istanbulu na vlastnej palubovke s poľským Gorzówom by pri rovnosti bodov a vzájomnej bilancii rozhodovalo práve celkové skóre. A to majú o 13 bodov lepšie basketbalistky z Turecka.

Samozrejme, cítim boľačky a svalovice, ale to k tomu predsa patrí. Teším sa, že sú to príjemné bolesti. Cítim sa veľmi dobre, len potrebujem trochu času, kým sa 'aklimatizujem' na basketbalové tempo.

"Je to súčasť trénerského života, že prichádza aj ku zmenám. Zuzku poznám, bude to možno zo začiatku špecifické, ale ja mám teraz momentálne na starosti Piešťanské Čajky.

Som veľmi vďačná, že som mala možnosť byť s družstvom od začiatku sezóny. Vnímala som teda basketbal trochu z inej perspektívy, ale nikdy to nenahradí reálne pocity pri hre. Áno, chýbalo mi všetko, čo s basketbalom súvisí a som veľmi rada, že to prežívam znova,“ prezradila na oficiálnom webe Čajok z Piešťan.

Pre nás je priorita odohrať čo najlepší zápas, takže sa nedívam, kto sedí na druhej strane. Určite prehodíme pár slov, či pred zápasom alebo po ňom, ale že by ma to malo rozhodiť alebo niečo také, tak to určite nie,“ poznamenal Jankovič.



Žirková o úvode pôsobenia pod Urpínom pre oficiálny klubový web povedala: "Začali sme drobnou organizáciou hry, aby každá hráčka vedela, kde má svoje miesto. Dievčatá boli zvyknuté na niečo úplne iné, takže to muselo byť vybalansované.

Striktne a direktívne sa systém nedá meniť, takže mojou úlohou je dať to dokopy aj s pozitívnou energiou, aby družstvo dokázalo fungovať v najbližších dňoch. Nepozerám sa však na najbližšie dni, ale skôr do budúcnosti, aby to fungovalo neskôr.

Je tu veľa individualít, ktoré treba dať dokopy, ale keďže basketbal je kolektívna hra, mojou úlohou je snažiť sa to urobiť. Keď sa mi to podarí, tak to môže fungovať, lebo sú tu mladé baby, ktoré majú mať energiu na to, aby to potiahli. Nech každá zoberie zodpovednosť na seba, ale aby to bolo v prospech tímu."