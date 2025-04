Hejková by ocenenie od Huliaka odmietla: Nenávidí ženy a nie som medveď, tak ma nesleduje

BRATISLAVA. Basketbalová trénerská legenda Natália Hejková priznala, že by si musela poriadne premyslieť, či by si prevzala nejaké vyznamenanie z rúk niektorého zo súčasných slovenských politikov.

„Od šéfa Národnej športovej agentúry v Česku, čo je na úrovni ministra športu, som dostala dlhú gratuláciu a poďakovanie.

Keby mi chcel dať nejaké ocenenie Huliak, to by som určite odmietla. Nenávidí ženy a aj tak nevie, kto som. Nie som medveď, tak to nesleduje,“ povedala Hejková v rozhovore pre Denník N.