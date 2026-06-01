Magic stavia na asistentovi finalistu NBA. Prináša moderný a kreatívny prístup

Sean Sweeney sa stane novým trénerom basketbalistov Orlanda Magic. Súčasný zástupca hlavného kouča San Antonia Spurs zostane s finalistom aktuálneho ročníka NBA až do konca sezóny, po ktorej sa pripojí k tímu z Floridy.
„Sme radi, že môžeme Seana privítať v rodine Orlanda Magic. Prináša obrovskú pracovnú morálku a vysokú mieru intenzity, ktoré udávajú tón všetkému, čo robí.
Je založený na súťaživosti a zodpovednosti a zároveň prijíma moderný, kreatívny prístup ku koučingu,“ citovala vyjadrenie prezidenta Magic Jeffa Weltmana agentúra AP.
Štyridsaťjedenročný Sweeney opustí San Antonio po jednej sezóne. V predchádzajúcich štyroch ročníkoch pracoval ako asistent v Dallase, ako aj v realizačných tímoch Detroitu, Milwaukee a Brooklynu.
Zástupca trénera Mitcha Johnsona nahradí v tíme Jamahla Mosleyho, ktorého Orlando prepustilo po piatich sezónach, v ktorých trikrát za sebou vypadlo v prvom kole play off.
Ten si už našiel svoje ďalšie pôsobisko, v sezóne 2026/2027 bude hlavným kormidelníkom New Orleans Pelicans.