Lepšiu rozlúčku si ani nemohla priať. Hejková ovládla Euroligu šiestykrát v kariére

Finálový turnaj Euroligy žien - finále

USK zvíťazil vo finále záverečného turnaja najlepšej šestice tímov v španielskej Zaragoze nad tureckým CIMSA CBK Mersin 66:53 (42:29), keď svojho súpera nepustil v stretnutí ani raz do vedenia.

So svojím súčasným zamestnávateľom sa tešila v roku 2015. Vo finálovom zápase Euroligy nespoznala ani raz trpkosť prehry.

Hejková nedávno oznámila, že po 13 rokoch na lavičke USK Praha skončí a víťazný duel by tak mal byť pre ňu posledný v Eurolige.

Priebeh zápasu CBK Mersin - ZVVZ USK Praha

Úvod duelu v Zaragoze mali Pražanky výborný, viedli 10:0.

Turkyne rýchlo vyrovnali na 11:11, no do vedenia sa nedostali. USK vyhral prvú štvrtinu o sedem bodov (24:17) a na začiatku druhej opäť viedol dvojciferným rozdielom a to až o 18 bodov (34:19).

Polčas prehrali Turkyne o 13 (29:42), no v tretej desaťminútovke mali Pražanky strelecký výpadok a osem minút nedokázali streliť kôš.

Turkyne vyrovnali na 42:42, no súperky im vedenie prenechať opäť odmietli a USK viedol po tretej štvrtine 49:42.