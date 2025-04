Druhá Hejková neexistuje, tvrdí manažér. Je výborný psychológ, bude ťažké ju nahradiť

BRATISLAVA. Na finálovom turnaji zvládli všetky tri prekážky a vyšplhali sa na svoj basketbalový Everest. Basketbalistky ZVVZ USK Praha zdvihli nad hlavu trofej pre najlepší tím v Európe. Vo finále Euroligy zdolali turecký Mersin a presne po desiatich rokoch sa český tím radoval z druhého triumfu v najprestížnejšej európskej súťaži. Nechýbala pri tom uznávana slovenská trénerka Natália Hejková, ktorá doviedla Pražanky k triumfu aj v roku 2015. Rodáčka zo Žiliny po tejto sezóne končí. Čím je slovenská trénerka výnimočná? „Nata je skvelý človek. Veci sa s ňou riešia jednoducho,” opisuje rozhovore generálny manažér ZVVS USK Praha MAREK KUČERA.

Aké emócie vo vás prevládajú po triumfe v Eurolige? Je to nádherný pocit. Desať rokov práce sa zúročilo skvelým výsledkom – výhrou v Eurolige. S Natou (Hejkovou) sme naše ambície desať rokov niekam smerovali a teraz sa stretli. Môžete mať dobrý tím, ale občas tam proste niečo neklapne. Teraz to všetko do seba zapadlo. Je to krásne víťazstvo.

Marek Kučera a Natália Hejková. (Autor: Instagram - zvvzuskpraha)

Euroligu ste vyhrali presne po desiatich rokoch. Pamätáte si, čo znamenal prvý triumf pre klub, čo priniesol? Myslím si, že sa toho veľa nezmenilo. Divácky záujem vzrástol v poslednom čase vďaka tomu, že sa ľudia všeobecne viac zaujímajú o ženský šport. Skôr si myslím, že sme vtedy okúsili úroveň klubov, ktoré hrajú súťaž až do úplného záveru. Odvtedy sa nám darí s nimi držať kontakt. Sú to však obrovské skúsenosti pre celý manažment aj hráčky.

Ako u vás vyzerá pred každou sezónou kolobeh hľadania sponzorov, podpisovania hráčok, atď? Nie je to úplne pred sezónou. Poviem vám príklad. Nasledujúci ročník 2025/2026 sme začali pripravovať už niekedy po Vianociach. Vtedy sa rozbiehajú všetky rokovania. Pracujeme celú jar. Musíme zabezpečiť, aby hráčky mali kde bývať. Aby prileteli, teda riešiť aj organizačné veci. Ale stavba tímu je polročná záležitosť. Počas zimy a na jar. Prezident Fenerbahce Ali Koc pred rokmi priznal, že ženský basketbalový klub má rozpočet zhruba 1,5 milióna eur na sezónu (takmer 40 miliónov korun). Viete priblížiť, o koľko nižší je váš rozpočet? Dlhodobo nevravím o presnej sume. Fenerbahce je najbohtaší klub v Európe. Je to dlhodobo známe. Má úplne iné možnosti. Klub ťaží z toho, že má pod sebou rôzne športy. Je to jeden z najpopulárnejších klubov v Turecku. Má úplne iné možnosti než my.

Natália Hejková s hráčkami USK Praha, v čase, keď už vedeli, že im víťazstvo vo finále neunikne. (Autor: FIBA)

Ako hodnotíte dvanásťročnú spoluprácu s trénerkou Natáliou Hejkovou? Je úžasná. Nata je skvelý človek. Veci sa s ňou riešia jednoducho. Povieme si, ako má niečo vyzerať, a tak to proste spravíme. Na veci má zdravý názor. Boli sme na jednej lodi. Vďaka tomu mohli vzniknúť výsledky, ktoré sme dosiahli. Nechcem povedať, že ide vždy o víťazstvá, ale klub je od roku 2015 takmer vždy vo Final Four, najnovšie Final Six. Je to úžasné. S takým skvelým človekom sa teda pracuje výborne.

Viete priblížiť, ako vám oznámila svoj koniec? Mali sme dlhodobú dohodu o tom, že sa každý rok v januári stretneme a povieme si, či ju to baví alebo nie. Podľa toho sme sa vždy dohodli. Či bude pokračovať ešte ďalší rok alebo nie. Raz to muselo prísť. Dnes je to tu. Bude veľmi ťažké na ňu nadviazať. Taký človek (ako Hejková) neexistuje. Situácia prišla, tak sa s ňou vyrovnáme.

Natália Hejková s trofejou a zverenkami z USK Praha. (Autor: Sportnet)

Viete už, akým smerom sa bude klub uberať na trénerskom poste? Predpokladám, že už máte užší zoznam. Áno. Riešim to, ale teraz ešte nebudeme pochopiteľne nič zverejňovať.