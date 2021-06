Chýba opora i výška. Tréner sa modlí aspoň za jeden vyhratý zápas

„Zavolám vám o 15 minút. Práve mám mäso na grile,“ povedal nám do telefónu tréner slovenských basketbalistiek JURAJ SUJA. Dva dni pred odletom na majstrovstvá Európy žien do španielskej Valencie oslávili aj s rodinou dcérine šieste narodeniny. Program, tabuľky a výsledky Slovenska na ME v basketbale žien 2021 >>> Slovenky necestujú na kontinentálny šampionát s veľkými ambíciami. Tím trápia absencie. Jednou z najciteľnejších je strata kapitánky Barbory Bálintovej. Aj napriek tomu tréner Suja verí v postup zo skupiny. V nej slovenské basketbalistky postupne vyzvú Švédsko, Bielorusko a Španielsko.

ME v basketbale žien 2021 všetky informácie o šampionáte nájdete na tomto odkaze >>>

Vo viacerých rozhovoroch ste spomínali, že tímu chýba výšková prevaha. Čím sa ju budete snažiť na ME nahradiť? V tíme je veľa talentu, ale chceme stavať na bojovnosti a precíznej defenzíve. V príprave sa nám to darilo miestami striedavo oblačno. Posledný zápas s Českom, ktorý sme síce prehrali (49:77), ukázal aj kopec pozitív.

Akých? Na dievčatách je vidieť, že chcú tvrdo pracovať. Cením si ich ochotu prísť do reprezentácie kedykoľvek to je možné. Uvidíme, na aký výsledok nám to bude stačiť. Obrovský úspech je už to, že sme sa dostali medzi 16 najlepších tímov Európy. Nepostúpili také basketbalové krajiny ako Maďarsko, Litva, Lotyšsko či Poľsko. Ja osobne som pred šampionátom optimistom. Chceme sa pokúsiť o zázrak. Ako hodnotíte prípravu na šampionát? Urobili sme v rámci prípravného obdobia všetko, čo sme mohli. Mrzí nás zdravotný stav tímu a viaceré zranenia hráčok. Chceme na šampionáte zo seba vydať všetko. Pôjdeme tam s dvanástimi hráčkami, ktoré majú vyrovnanú kvalitu. Nemáme v kádri žiadnu veľkú hviezdu. Budeme hrať ako tím.

Kapitánka Slovenska Barbora Bálintová (s loptou) v kvalifikačnom zápase s Holandskom. (Zdroj: TASR, Autor: TASR)

Zrejme najväčšie vrásky vám robí absencia kapitánky a najlepšej basketbalistky Slovenska posledných rokov Barbory Bálintovej. Ako veľmi bude tímu chýbať? Samozrejme, je to pre nás veľká strata. Taktiež nám chýba aj Angelika Slamová. Anka Jurčenková nie je úplne stopercentne fit. Uvidíme, ako sa bude javiť po prvých tréningoch vo Valencii. Stále je v tíme dosť dievčat, ktoré majú kvalitu, a keď budú hrať kolektívne, môžeme dosiahnuť úspech. Naše očakávania nie sú veľké. Budeme bojovať v každom zápase, ale sme malý národ a nemáme dostatočne širokú hráčsku základňu. Preto nás každá absencia veľmi bolí.

Viete už, kto nahradí Bálintovú na kľúčovom poste rozohrávačky? Veľa sa v médiách hovorí o Nikole Dudášovej, ale nie je to len o nej. Ona nie je klasická rozohrávačka. Máme tam Stašovú, Sujovú či Kováčikovú. Všetky sa dokážu spoločne dopĺňať. Budeme sa snažiť hrať na ihrisku naraz s dvoma hráčkami, ktoré sú schopné zastať pozíciu na rozohrávke.

V príprave nás topánka tlačila aj na iných pozíciách. Či už pod košom alebo na krídlach. Každý je však nahraditeľný. Na ME ideme s najlepšou možnou zostavou, akú máme k dispozícii. Najskúsenejšou hráčkou tímu je Anna Jurčenková. Bude to práve ona, kto prevezme líderskú rolu v tíme? Má obrovský rešpekt a spoluhráčkam má stále čo povedať. Aj keď nehrala zápasy, bola s nami na lavičke aj na tréningoch a žila s tímom. Určite teda bude jednou z líderiek v tomto smere.

Nikola Dudášová by mala byť jednou z hráčok, ktoré nahradia Barboru Bálintovú. (Autor: TASR)

V prvom zápase na turnaji nastúpite proti Švédkam. Je to tím, ktorý by vám mohol herne vyhovovať? Každý tím je zdolateľný. Osobne si myslím, že Švédsko je pre nás najprijateľnejším súperom v skupine. Uvidíme, v akej zostave pricestujú, pretože mali určité absencie počas prípravy. Majú obrovské skúsenosti podporené mladými talentovanými hráčkami. Je to silný tím. Chceme sa na nich pripraviť čo najlepšie a uvidíme, ako to dopadne. Vo švédskej lige pôsobí slovenský tréner Ján Hricko. Boli ste s ním v kontakte? Priznám sa, že nie. Väčšinu švédskeho kádra tvoria legionárky, ktoré nehrajú domácu súťaž. Taktiež ani ich tréner nepôsobí vo švédskej lige. Mám napozerané všetky zápasy Švédok z kvalifikácie. Z týchto poznatkov budem vychádzať.

Vaším druhým súperom v skupine bude Bielorusko. Ak ich porovnáte so Švédkami, v čom je bieloruský tím špecifický? Majú skúsenejšie družstvo. Možno trochu prestarnuté. Tiež im chýbajú asi dve hráčky zo zostavy. Ich hlavnou zbraňou je výška. Na strednej rozohrávke majú veľmi kvalitnú hráčku Alex Bentleyovú. Nie je to tím, ktorý by bol neporaziteľný, ale veľkou výhodou je, že hrá veľmi dlho spolu. Trénerka je pri národnom tíme dlhšiu dobu a je tam vidno koncepciu. Môžu ľahko vyhorieť, ale rovnako tak sa môžu prebojovať aj do semifinále.

Posledným súperom v skupine bude domáce Španielsko, majster Európy z posledných dvoch šampionátov. Bude to pre mnohé dievčatá vo vašom tíme najväčší zápas v ich doterajšej kariére? Ťažko povedať. Trochu to odľahčím. Mojím želaním je, aby sme so Španielskom hrali v poslednom zápase o prvé miesto v skupine. Uvidíme, ako to napokon dopadne. Podstatnejšie budú pre nás súboje so Švédskom a Bieloruskom. Španielky sú tím, ktorý v poslednej dobe vládne Európe. Majú obrovskú basketbalovú kvalitu. Je radosť sa pozerať na ich hru. Nemajú veľmi vysoký tím, ale hrajú na vysokej úrovni. Pre nás bude radosť proti ním hrať.

Radosť slovenských basketbalistiek po postupe z kvalifikácie na ME. (Autor: TASR)

V slovenskom tíme je väčšina hráčok, ktoré ešte na vrcholnom podujatí nehrali. Čo bude nutné urobiť, aby sa im neroztriasli kolená pred hviezdnymi súperkami? Je pravda, že máme v tíme veľa debutantiek na ME. Ďalšie na ME odohrali v minulých rokoch možno jeden zápas alebo len pár minút. Máme neskúsené družstvo, ale verím, že dievčatá sa budú chcieť ukázať a predať. Aj napriek tomu, že sme podceňovaní, chceme niečo dokázať. Aj bez hviezd a veľkých mien. To je náš sen. Na klubovej úrovni sa tiež občas stáva, že outsider zdolá favorita. V tom je krása športu. Máte v rámci tímu spoločný predzápasový rituál? Priznám sa, že zatiaľ sme nič také nemali. Dievčatá však dostali možnosť od organizátorov šampionátu vybrať si pesničku, ktorá im bude hrať pri nástupe. Za seba môžem povedať, že mám toto družstvo rád. Vždy sa teším na čas, ktorý spoločne strávime. Vytvorili sme jednu vynikajúcu partiu. Niekedy som na hráčky zlý, ale mám ich veľmi rád.

O ambíciách zväčša tréneri neradi hovoria. Čo by vás osobne na šampionáte najviac potešilo? Každý chce vyhrávať a dosiahnuť úspech. Chceme postúpiť zo skupiny. Kto by nechcel? Verím v to, prajem si to. Modlím sa za to, aby sme vyhrali minimálne jeden zápas. Chceme postúpiť medzi najlepšiu dvanástku. Hlavne sa však chceme prezentovať ako tím. Tak ako to bolo aj v kvalifikácii. Možno to bude stačiť na jednu, dve alebo tri výhry a možno na žiadnu. Ideme si zahrať turnaj, o ktorý sme bojovali takmer dva a pol roka. Konečný úspech môže ovplyvniť veľa parametrov. Dopadnúť to môže akokoľvek. Aký máte program pred odletom do Valencie? V pondelok ráno nás ešte čaká testovanie. Hneď potom odchádzame na letisko do Viedne odkiaľ sa presunieme do Valencie. Mali by sme tam byť v pondelok večer. Priamo tam sa už testovať nemusíme, mal by nám platiť náš test. V utorok aj v stredu máme dva tréningy a vo štvrtok nás čaká prvý zápas už o dvanástej.