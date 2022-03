Piešťanské Čajky vo finále EWBL neuspeli: Takto hrať nechceme

Peter Jankovič, tréner Čajok: „Je určité sklamanie, chceli sme vyhrať. Musím pochváliť baby hlavne za druhý polčas, že to nezabalili, aj keď v prvom polčase nám nešlo to, čo sme chceli. Vložili do toho všetko, čo v sebe našli, ale proti tak skúsenému tímu, to nestačilo. Treba pogratulovať súperovi. Som hrdý na baby že zabojovali a myslím si, že sme odviedli veľmi dobrý zápas. Dá sa povedať, že 6-bodový rozdiel je tesným výsledkom. Musíme bojovať.“

Natália Martišková, hráčka Čajok: „Individuálne ocenenia vždy nejakým spôsobom potešia, ale v tomto prípade neznamenajú nič. Oveľa radšej by som mala zlatú medailu na krku, ako individuálnu sošku. Úvod zápasu bol pre nás veľmi kostrbatý, nevedeli sme sa vysporiadať s ich typom obrany na pick-n-rolle. Dostávali sme ľahké koše, po ktorých sme dávali hlavy dole. Toto nie je náš štýl, takto hrať nechceme. Opäť sme však dokázali, že vieme hrať so skvelou energiou. Škoda, že sme to nedotiahli do úspešného konca.“

Viktor Pruša, tréner Brna: „Bezprostredné dojmy nemôžu byť iné, ako príjemné. Cením si toto víťazstvo, hrali sme proti veľmi kvalitnému a dobre koučovanému tímu. Aj keď sme nemali absolútne strelecký deň, ťažko sa nám hľadali strelkyne a mali sme veľa zakončení, tak si o to viac cením víťazstvo. Zvíťazili sme defenzívou a rešpektovali sme plán, ktorý sme si povedali. Obrana nám to jednoznačne vyhrala.“

Bria Holmesová, hráčka Brna a MVP Final Four EWBL: „Skvelý pocit získať cenu pre MVP. Teší ma, že môžeme hrať na vysokej úrovni. Nemali sme to jednoduché, ale zomkli sme sa v defenzíve. Tá nám vyhrala zápas. Nepadalo nám tak, ako by sme chceli. Ešte viac sme sa zamerali na obranu, to nás doviedlo k finálovému triumfu.“