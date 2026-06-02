Vyhral viac ako tisíc zápasov. Zomrel jeden z najlepších trénerov histórie NBA

Rick Adelman.
TASR|2. jún 2026 o 09:11
S Portlandom sa dvakrát predstavil vo finále súťaže.

Vo veku 79 rokov zomrel člen Basketbalovej siene slávy a z pohľadu dosiahnutých víťazstiev jeden z historicky najúspešnejších trénerov zámorskej NBA Rick Adelman.

Po konci hráčskej kariéry získaval prvotné skúsenosti v pozícii asistenta trénera Portlandu Trail Blazers.

Neskôr sa stal šéfom lavičky tohto tímu, okrem toho koučoval Golden State Warriors, Sacramento Kings, Houston Rockets a naposledy Minnesotu Timberwolves (2011-2014).

Celkovo nazbieral v NBA 1042 víťazstiev, čo ho radí na desiatu pozíciu v tejto štatistike. S Portlandom sa dvakrát predstavil vo finále súťaže.

„Adelmana si budeme navždy pamätať nielen ako trénera a hráča, ale aj ako mentora mnohých v basketbalovej komunite,“ cituje ESPN stanovisko trénerskej asociácie NBA.

