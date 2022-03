Stala sa ruským rukojemníkom? Americkej hviezde hrozí väzenie

BRATISLAVA. Predstavte si, že by Cristiano Ronaldo či LeBron James skončili v rukách ruských úradov. Po prílete by im colníci našli v batožine drogy.

Slávnych hráčov by logicky v Rusku čakalo vyšetrovanie, hrozil by im súd aj väzenie. Ale po ich zadržaní by sa správy o nich stratili. Okolo ich prípadu by bolo podozrivo ticho.

Bolo by to veľmi čudné. Fanúšikov by zaujímal osud takých osobností a na Rusko, nehľadiac na ich agresiu na Ukrajine, by bol vyvíjaný nátlak, aby o prípade poskytlo viac informácií.