Mokošovej sa na ME darilo na bradlách: Úžasný výkon, som nadmieru spokojná

Bronzová medailistka z ME 2020 v Mersine na bradlách zaostala iba o 0,233 b za osobným rekordom, ktorý predviedla v generálke na európsky šampionát v Prievidzi na medzištátnom stretnutí štyroch krajín.

V pondelkovej kvalifikácii si pripísala známku 13,200 a do finálovej osmičky sa nedostala. V prvej finálovej disciplíne šampionátu získali zlato Talianky vo viacboji tímov.

Práve známka 13,433 bola napokon úrovňou, ktorá znamenala postup do boja o medaily. Mokošová sa predstavila ešte aj na kladine, na ktorej zacvičila za 12,300 a patrila jej 37. priečka.

„Môj dnešný výkon vnímam ako úžasný, som nadmieru spokojná. Na kladine som zacvičila veľmi stabilne. Potom som si počas dvoch rotácií oddýchla a predviedla som nádhernú zostavu na bradlách. Pomýšľala som na známku okolo 12,8 či 12,9. Keď na tabuli vyskočilo 13,2, až sa mi spustili slzičky, som veľmi šťastná,“ tešila sa Mokošová podľa oficiálneho webu Slovenskej gymnastickej federácie (SGF).

Balcová išla prvá: Bol to stres

Druhá zo slovenských reprezentantiek Adela Balcová absolvovala celý viacboj a pripísala si v ňom 44. miesto so známkou 46,765 b. Na postup do finále medzi 24 najlepších to nestačilo.