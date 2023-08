Cimanovská dostala nálepku Bežkyňa bez mozgu. Jej výkony v Bielorusku zámerne nevysielali

"Moja rodina mi povedala, že v televízii ukazovali všetky kvalifikačné rozbehy okrem môjho. Moji príbuzní preto ani nevedeli, či som sa dostala do semifinále. Ale to ma neprekvapuje.

Už dávno viem, čo sa o mne hovorilo v médiách. Sama som to nečítala, povedala mi to len mama,“ uviedla 26-ročná Cimanovská.

"Moja babka o tom sníva. Sama robila atletiku a ja som jej sľúbila, že sa mi to podarí. Samozrejme, pre Bielorusko by to nebol oficiálny rekord, ale babke by to stačilo,“ dodala Cimanovská.

Tvrdí, že sa o nej v Bielorusku popísalo mnoho neprávd, dokonca i to, že už ukončila kariéru. "Mojej mame vyvolávajú ľudia a pýtajú sa, či je to pravda. Chápem, že je to všetko premyslené.

Ľudia si to dokážu overiť sami, ale sú aj hlupáci, ktorí to čítajú a hneď tomu uveria. Viete, ako ma v Bielorusku nazvali? Ako bežkyňu bez mozgu.

Úprimne, je mi jedno, čo o mne píšu. Záleží mi akurát na mojej rodine,“ zakončila Cimanovská, ktorá svojich rodičov nevidela už viac ako dva roky. Napriek tomu dúfa, že sa raz do Bieloruska bude môcť vrátiť, keď to pre ňu bude bezpečné.