Ostávajú pri tradičnom postupe. Svetová atletika zrušila nový systém na meranie skokov

Svetová atletika (WA) sa rozhodla nateraz zrušiť zavedenie systému "odrazovej zóny" v skokanských disciplínach.
Tradičnú dosku mali nahradiť kamery, ktoré by zmerali dĺžku skoku. Zmeny však čelili kritike zo strany atlétov.
Cieľom reformy malo byť zatraktívnenie disciplíny a zníženie počtu neplatných pokusov. Premiérové testovanie 40-centimetrovej zóny odrazu prebehlo na atletickom mítingu v Düsseldorfe.
Víťazka Malaika Mihambová si síce zmeny pochvaľovala, no už predtým vystúpil proti zavedeniu systému hviezdny Američan Carl Lewis.
Nový systém by podľa atlétov mohol zapríčiniť, že z disciplíny vymizne jeden z podstatných technických prvkov pokusu, ktorým je správne načasovanie behu.
„Snažíme sa načúvať výhradám športovcov, a preto sme sa rozhodli odložiť testovanie nového systému na neurčito. Formát sa síce páčil divákom, no medzi atlétmi nenašiel priaznivcov, to je pre nás najdôležitejšie,“ citovala agentúra AFP vyjadrenie WA.