VIDEO: Bravúrny vstup do sezóny. Zapletalová prekonala vlastný slovenský rekord

Slovenská atlétka Emma Zapletalová suverénne zvíťazila v behu na 400 m na mítingu IFAM Gent Indoor v belgickom Gente.
Na podujatí s challengerovým štatútom World Athletics Indoor Tour dosiahla čas 51,67 s a prekonala tak o 94 stotín svoj vlastný slovenský halový rekord (52,61) z vlaňajšieho januára v Ostrave.
VIDEO: Zapletalová prekonala slovenský halový rekord na 400 m
Za bronzovou medailistkou na 400 m prekážok z minuloročných MS v Tokiu skončila na druhej priečke domáca Ilana Hanssensová (52,86) a tretia skončila Francúzka Camille Seriová-Ghenaiová (53,57).
Laureátka ocenenia pre slovenského Športovca roka má na hladkej štvorstovke absolútne maximum 50,76, pripomenul Slovenský atletický zväz (SAZ)
Zapletalová tak splnila ostrý limit (51,75) na marcové halové majstrovstvá sveta v poľskej Toruni. V aktuálnych európskych halových tabuľkách sa dostala na prvé miesto.
Ďalší štart ju čaká v silnej konkurencii na Czech Indoor Gala, ktoré sa uskutoční v utorok 3. februára a bude vysielané aj v priamom prenose na STVR.
Bronzové tretry jej prinášajú šťastie
„Prvú dvojstovku začala príliš pomaly, 24,3 sekundy, ale v Ostrave to bude iné,“ povedal tréner Zapletalovej, Bram Peters. „Inak som spokojný, skvelý začiatok sezóny.“
Emma Zapletalová priznáva, že pred prvými pretekmi bolo cítiť nervozitu: „Pre mňa to nebolo až také veľké prekvapenie. Na základe posledných tréningov som cítila, že sa dá bežať pod 52 sekúnd. Začiatok sezóny a prvé preteky však vždy prinášajú trocha nervozity navyše.
Bežalo sa mi dobre, v podstate som bola sama a odbehla som to bez tlaku súperiek. Hneď po prvých metroch som predstihla súperku pred mnou v šiestej dráhe, ja som bola v piatej. Potom som si tempo až tak neodsledovala, preto prvých 200 m bolo pomalších. Som rada a mám sa z čoho odraziť.“
Šprintérka tiež prezradila, že preteky absolvovala v tých istých tretrách, s ktorými získala bronz na MS v Tokiu: „Prinášajú mi úspechy.“
„Teším sa na utorok, rezervy tam určite sú,“ dodala.