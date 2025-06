Zapletalová pokračuje vo výborných výkonoch. Prekonala 50-ročný slovenský rekord

„Je to úžasný pocit. Snažila som sa nemať v hlave to, že idem na národný rekord. Aby som po pretekoch nebola smutná, kebyže sa to nepodarí. Som veľmi rada, že som to teraz pokorila.

Nebola to ľahká štvorstovka, fúkal aj protivietor a v závere som to ledva dobehla, cítila som Britku tesne za mnou. Napokon som šťastná aj za víťazstvo,“ uviedla v cieli nová slovenská rekordérka v behu na 400 m.

Členka banskobystrickej Dukly sa predstavila v domácich podmienkach a na poslednú chvíľu zmenila rozhodnutie vymeniť prekážky za hladký beh.

Priznala, že mala pred týmto pretekom väčší rešpekt: „Prekážky mám nabehané a natrénované, tam viem, do čoho idem. Hladkú štvrťku som nebehala, nevedela som, či trafím tempo.