Šport spája so vzdelaním. Zapletalovú vyhlásili za študentskú osobnosť Slovenska

Emma Zapletalová s bronzovou medailou po finále na 400 m cez prekážky na MS v Tokiu.
Emma Zapletalová s bronzovou medailou po finále na 400 m cez prekážky na MS v Tokiu. (Autor: TASR/AP)
9. dec 2025 o 11:08
Študuje trénerstvo atletiky na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Úspešná slovenská prekážkarka Emma Zapletalová sa snaží skĺbiť atletickú kariéru so štúdium trénerstva na vysokej škole.

Aj vzhľadom na jej medailový úspech na septembrových majstrovstvách sveta v Tokiu sa stala študentskou osobnosťou Slovenska za akademický rok 2024/2025 v kategórii šport.

Študentka trénerstva atletiky na Fakulte telesnej výchovy, športu a zdravia Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici oslovila porotu študentskej súťaže svojím inšpiratívnym príbehom, ktorý nie je iba o športovom výkone, ale najmä o nezlomnej vôli a pre niekoho až nadľudskej bojovnosti.

Informuje o tom Slovenský atletický zväz na sociálnych sieťach.

"Toto ocenenie má pre mňa veľkú cenu, lebo ukazuje, že aj na Slovensku je možné spojiť špičkové štúdium a špičkové športové výkony. Verím, že aj môj osobný príklad dokazuje, že cesta za úspechom a šťastím nemusí viesť na zahraničné univerzity,“ reagovala podľa FTVŠaZ UMB slovenská Atlétka roka 2025.

Vyhlasovateľom súťaže, nad ktorou prebral záštitu prezident SR Peter Pellegrini, je Junior Chamber International – Slovakia, členská organizácia Junior Chamber International, garantmi sú Slovenská rektorská konferencia a Slovenská akadémia vied.

"Sme šťastní, že na našej ešte stále novej fakulte máme vďaka univerzite nielen špičkové športové zázemie, ale aj špičkových športovcov. Emme gratulujeme!“ uviedol dekan FTVŠaZ UMB a bývalý šéftréner SAZ Martin Pupiš.

