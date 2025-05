VIDEO: Jamajka má nové šprintérske hviezdy. Súboj dvojičiek sa skončil výkonom roka

Tia zlepšila o šesť stotín doterajší najlepší čas sezóny, ktorý mala z mesta Gainsville na konte Američanka Anavia Battleová.

„Je to výkon roka, ale úprimne, nebol to najlepší beh z mojej strany. Nepodaril sa mi štart tak, ako zvyčajne. Nemyslím si, že som bola nervózna, ale potrebujem lepšie pochopiť, čo to znamená štart na takejto úrovni. Obsadiť prvé dve priečky s mojou sestrou, to je niečo výnimočné,“ povedala Tia Claytonová podľa oficiálnej webstránky Diamantovej ligy.