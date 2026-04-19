Konečne som bol najlepším Slovákom, vravel Rusina. Národný beh ovládli Keňania

Prvý Slovák Martin Rusina 78. ročníka TIPOS Národného behu Devín - Bratislava pózuje s medailou. (Autor: TASR)
19. apr 2026 o 16:08
Medzi ženami boli na pódiu dve Slovenky.

Tipos Národný beh Devín - Bratislava - 78. ročník

Muži:

1.

Albert Kipkorir Tonui

Keňa

33:57 min

2.

Hillary Kimaiyo

Keňa

+ 32 s

3.

Raphael Gacheru

Keňa

+ 1:08 min

4.

Martin Rusina

Slovensko

+ 2:07 min

Ženy:

1.

Jecinta Mwedeová

Keňa

40:35 min

2.

Žofia Naňová

Slovensko

+ 22 s

3.

Veronika Páleníková

Slovensko

+ 34 s

Víťazmi 78. ročníka Tipos Národného behu Devín - Bratislava sa stali bežci z Kene. Medzi mužmi triumfoval Albert Kipkorir Tonui časom 33:57 min. a dosiahol tak na druhé prvenstvo na tomto podujatí.

Medzi ženami zvíťazila jeho krajanka Jecinta Mwedeová časom 40:35 min.

Keňania obsadili v mužskej kategórii kompletné pódiové priečky, zo Slovákov bol najrýchlejší Martin Rusina, ktorý finišoval na štvrtom mieste za 36:07 min.

VIDEO: Matej Tóth

„Konečne sa mi podarilo byť najlepším Slovákom. S chalanmi sme sa na začiatku proti vetru striedali, na šiestom-siedmom kilometri sme s Peťom Ďuricom pridali a naháňali sme sa dvaja. Ku koncu som už však cítil nohy,“ vyjadril sa najlepší domáci bežec pre Slovenský atletický zväz (STZ).

VIDEO: Martin Rusina

V kategórii žien klasifikovali na druhej pozícii Slovenku Žofiu Naňovú (40:57 min.). Víťazka nedávneho polmaratónu v Bratislave zaostala za víťaznou Mwedeovou v cieli o 22 sekúnd.

„Nezľakla som sa toho, išla som dopredu a Keňanky sa celý čas ťahali za mnou. Na deviatom kilometri nastúpila Mwedeová a jej tempo som nedokázala zachytiť,“ uviedla Naňová na margo svojho výkonu na trati.

