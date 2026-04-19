Konečne som bol najlepším Slovákom, vravel Rusina. Národný beh ovládli Keňania

Tipos Národný beh Devín - Bratislava - 78. ročník
Muži:
1.
Albert Kipkorir Tonui
Keňa
33:57 min
2.
Hillary Kimaiyo
Keňa
+ 32 s
3.
Raphael Gacheru
Keňa
+ 1:08 min
4.
Martin Rusina
Slovensko
+ 2:07 min
Ženy:
1.
Jecinta Mwedeová
Keňa
40:35 min
2.
Žofia Naňová
Slovensko
+ 22 s
3.
Veronika Páleníková
Slovensko
+ 34 s
Víťazmi 78. ročníka Tipos Národného behu Devín - Bratislava sa stali bežci z Kene. Medzi mužmi triumfoval Albert Kipkorir Tonui časom 33:57 min. a dosiahol tak na druhé prvenstvo na tomto podujatí.
Medzi ženami zvíťazila jeho krajanka Jecinta Mwedeová časom 40:35 min.
Keňania obsadili v mužskej kategórii kompletné pódiové priečky, zo Slovákov bol najrýchlejší Martin Rusina, ktorý finišoval na štvrtom mieste za 36:07 min.
VIDEO: Matej Tóth
„Konečne sa mi podarilo byť najlepším Slovákom. S chalanmi sme sa na začiatku proti vetru striedali, na šiestom-siedmom kilometri sme s Peťom Ďuricom pridali a naháňali sme sa dvaja. Ku koncu som už však cítil nohy,“ vyjadril sa najlepší domáci bežec pre Slovenský atletický zväz (STZ).
VIDEO: Martin Rusina
V kategórii žien klasifikovali na druhej pozícii Slovenku Žofiu Naňovú (40:57 min.). Víťazka nedávneho polmaratónu v Bratislave zaostala za víťaznou Mwedeovou v cieli o 22 sekúnd.
„Nezľakla som sa toho, išla som dopredu a Keňanky sa celý čas ťahali za mnou. Na deviatom kilometri nastúpila Mwedeová a jej tempo som nedokázala zachytiť,“ uviedla Naňová na margo svojho výkonu na trati.