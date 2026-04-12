Slovenskí juniori i juniorky v najlepšej desiatke na svetovom šampionáte

Kristína Zámečníková (Autor: Slovenský atletický zväz)
TASR|12. apr 2026 o 18:14
Juniorská časť slovenskej výpravy na 31. majstrovstvách sveta družstiev v chôdzi v Brazílii nenaplnila očakávania.

Všetci štyria slovenskí reprezentanti sa umiestnili v tretej tretine štartového poľa a družstvá juniorov i junioriek obsadili 9. miesto. Informoval o tom portál ateltika.sk.

Najlepší výsledok zo slovenskej juniorskej štvorice dosiahol na 10 km Lukáš Rosenbaum, ktorý skončil na 29. mieste časom 46:15 min.

Medzi juniorkami obsadila Kristína Zámečníková rovnako 29. priečku, keď trať zvládla za 52:09 min. Petra Kusá pri svojom debute na tímových MS finišovala na 33. pozícii časom 53:12 min.

V súťaži juniorov triumfovali Taliani pred Číňanmi a Austrálčanmi, medzi juniorkami zvíťazili Číňanky pred Taliankami a Japonkami.

Slováci aj Slovenky predstihli v hodnotení družstiev iba domáce brazílske tímy.

