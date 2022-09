Volko skončil ôsmy na stovke na mítingu v Berlíne. Vie, kde spravil chybu

BRATISLAVA. Slovenský šprintér Ján Volko v nedeľu na najstaršom nemeckom atletickom mítingu v Berlíne, ktorý má strieborný štatút Svetovej atletiky, finišoval ôsmy výkonom 10,36 s.

Dvadsaťpäťročný štvrtý najlepší "stovkár" z nedávnych majstrovstiev Európy v Mníchove štartoval v mimoriadne silnej konkurencii, v ktorej zvíťazil úradujúci majster sveta na dvojstovke Američan Noah Lyles (9,95 s).

"Dnešný výkon je pre mňa sklamaním. Od štartu až do konca som niekoho naháňal a to je chyba. Zaspal som štart a už sa to so mnou viezlo až do konca. Veľmi ma to mrzí a spravím všetko pre to, aby som sa takejto situácii v ďalších štartoch vyhol," uviedol Volko pre Top Athletics.