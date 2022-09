Sto kilometrov zvládne prejsť každý priemerne trénovaný človek, vraví úspešný Slovák

„Nevedel som do čoho idem. Keďže to bolo prvýkrát, nemal som žiadne očakávania,“ vravel 26-ročný Fraňo.

„Veľa k tomu nechýbalo, ale nešiel som tam s tým. Ak by to vyšlo, bola by to taká čerešnička na torte. Celkovo som veľmi spokojný.“

Slovenský trailový bežec sa zaradil do užšej svetovej špičky. Preteky UTMB sú pritom niečo ako neoficiálne majstrovstvá sveta v horskom behu. Každý rok je väčšia konkurencia a vyššia pozornosť fanúšikov aj sponzorov.

Keňania by takým tempom ani nedokázali bežať

Napriek úspechu Fraňo hovorí, že sa nie je bežcom.