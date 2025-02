Juhokórejský vojak je zjav. Na Banskobystrickej latke chce vyhrať aj tretíkrát

Pred dvanástimi rokmi sa v Donecku stal svetovým šampiónom v kategórii do 18 rokov a pred tromi rokmi v marci sa na halových MS v Belehrade zapísal do histórie ako prvý seniorský juhokórejský majster sveta v atletike.

Usmievavý vojak je mimoriadny zjav, pretože nijaký výškar z južnej časti Kórejského polostrova doposiaľ nedosiahol čo on.

Šanca, že pod Urpínom uspeje aj do tretice, je celkom reálna. A reálne je aj to, že sa opäť postaví zoči-voči latke na výške 237 cm.

Vlani mu v taktickej bitke stačilo na triumf 232 cm. V oboch ročníkoch sa potom pokúšal aj o 237 cm, čo by znamenalo centimetrový posun jeho vlastného juhokórejského rekordu z februára 2022.

Woo Sang-hyeok skákal na Banskobystrickej latke dva razy a oba doterajšie štarty pretavil v prvenstvá. V roku 2022 sa na skladbu Permission To Dance od anglicky spievajúcej juhokórejskej kapely BTS prehupol 235 cm.

„Som nadšený, že sa tento rok opäť vraciam na Banskobystrickú latku. Tak ako vlani urobím všetko pre to, aby som zvíťazil. Ďakujem organizátorom za pozvanie, uvidíme sa čoskoro,“ odkázal Kórejčan banskobystrickým fanúšikom.

„Vždy, keď v halovej či letnej atletickej sezóne príde do Európy, rozloží si jeho tím tréningovú základňu v Česku – buď v Prahe alebo mestečku Nehvizdy kúštik od českej metropoly, ktoré má solídnu atletickú infraštruktúru. Odtiaľ potom vyrážajú na európske súťaže.“

„Vždy, keď ho stretnem na nejakom mítingu Diamantovej ligy, reč sa zvrtne na Banskú Bystricu, ktorú považuje za jedno zo svojich obľúbených miest v Európe,“ tvrdí Juck.

Cesta rodáka z Daejeonu do svetovej špičky bola trochu dlhšia, ako on sám očakával. Po titule majstra sveta do 18 rokov získal o rok neskôr bronz na juniorských MS, ale na prvý výraznejší globálny seniorský výsledok čakal ďalších päť rokov – na MS 2019 v katarskej Dauhe skončil siedmy.

Potom prekvapil 4. miestom na olympiáde v Tokiu 2021 a odvtedy je súčasť absolútnej svetovej výškarskej špičky.

Na už spomenutých halových MS 2022 bral zlato, na MS pod holým nebom v rovnakom roku striebro, v roku 2023 vyhral ázijský šampionát a na MS v Budapešti bol šiesty, na halových MS 2024 v Glasgowe si vyskákal bronz a na parížskej olympiáde, ktorú veľmi túžil vyhrať, skončil siedmy.