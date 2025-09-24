Vláda schválila milióny eur na atletické haly vo Zvolene, v Martine a Košiciach

BRATISLAVA. Vo Zvolene, v Martine a Košiciach vybudujú multifunkčné atletické haly spĺňajúce kritériá na prípravu reprezentácie.
O vyčlenení 25 miliónov eur na ich vybudovanie, ako príspevku pre športovú infraštruktúru národného významu, rozhodla vláda na svojom stredajšom výjazdovom rokovaní v Borši v okrese Trebišov.
Podľa návrhu, ktorý predložilo Ministerstvo cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR, odobril kabinet príspevok 15 miliónov eur na halu vo Zvolene, po 5 miliónov eur pôjde na výstavbu atletických hál v Martine a Košiciach.
„Pripravované projekty zabezpečia technické riešenia a športový charakter hál, ktorý umožní športové aktivity pre väčší počet športovcov a prípravu reprezentantov.
Budú spĺňať štandardy medzinárodných atletických organizácií, čo umožní organizáciu medzinárodných športových podujatí alebo prípravu športových reprezentantov,“ uviedlo MCRŠ.
Multifunkčné haly budú okrem štátnych reprezentácií využívať i športové organizácie, rovnako telesne hendikepovaní športovci, na rozvoj tréningových a metodických programov má slúžiť i trénerom a inštruktorom, rovnako majú haly poskytnúť priestor pre verejnosť na rekreačné a voľnočasové aktivity.
MCRŠ sa v odôvodnení návrhu odvolalo na programové vyhlásenie vlády, ktoré venuje „osobitnú pozornosť oblasti športu a jeho podpore prostredníctvom budovania novej športovej infraštruktúry a zlepšovania podmienok na športovanie pre občanov“.
Upozorňuje tiež na analýzu, realizovanú v súvislosti so Stratégiou športu do roku 2030, podľa ktorej dosiahol investičný dlh na športovej infraštruktúre od roku 2004 približne 450 miliónov eur.
Príspevok poskytne MCRŠ zo svojej rozpočtovej kapitoly.