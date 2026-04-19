Roboty bežali rýchlejšie než ľudia. V polmaratóne stanovili nový svetový rekord

Humanoidný robot súťažiaci s ľudskými bežcami prekonal v nedeľu 19. apríla svetový rekord na polmaratóne v Pekingu, čím demonštroval rýchly technologický pokrok, ktorý dosiahli čínski výrobcovia.
Diváci sledovali stroje a ich súperov z mäsa a kostí, ako pretekajú, pričom každá skupina išla v samostatnom pruhu, aby sa predišlo nehodám alebo kolíziám. Niektorí z robotov boli veľmi obratní a pohybovali sa ako slávni bežci ako napríklad Usain Bolt, zatiaľ čo iné mali základnejšie schopnosti.
Víťazný humanoid, vybavený autonómnym navigačným systémom a bežiaci pre čínskeho výrobcu smartfónov, zvládol približne 21-kilometrovú trať za 50 minút a 26 sekúnd, s priemernou rýchlosťou približne 25 kilometrov za hodinu.
To bolo oveľa rýchlejšie ako najlepší človek v týchto pretekoch, a zároveň sa prekonal súčasný svetový rekord mužov s časom 57 minút a 20 sekúnd, ktorý drží ugandský bežec Jacob Kiplimo.
Výsledok predstavoval veľkolepý pokrok oproti minulému roku, keď bežci-roboti opakovane padali a najlepším trvalo viac ako dve hodiny a 40 minút, kým dobehli.
VIDEO: Humanoid počas polmaratónu v Pekingu
Počet humanoidných účastníkov sa podľa organizátorov zvýšil z približne 20 v minulom roku na viac ako 100, čo svedčí o rastúcej popularite tohto sektora.
Študentka, ktorá sledovala preteky spoza bezpečnostnej bariéry, sotva stihla vytiahnuť telefón a odfotiť vedúceho robota, keď preletel okolo. Povedala, že je nadšená z takýchto technologických skokov a myslí si, že podujatie je "celkom skvelé".
"Ako niekto, kto pracuje pre svoje živobytie, sa toho niekedy trochu obávam. Mám pocit, že technológia napreduje tak rýchlo, že by mohla začať ovplyvňovať pracovné miesta ľudí, najmä s čoraz sofistikovanejšou umelou inteligenciou," priblížila.
Humanoidní roboti sa v Číne v posledných rokoch stali bežným javom, v médiách aj na verejných priestranstvách. Roboty by sa mohli "stať súčasťou každodenného života" v priebehu niekoľkých rokov a potenciálne by sa mohli používať na "domáce práce, spoločnosť pre starších ľudí alebo základnú starostlivosť" alebo na "nebezpečné práce, dokoca aj hasenie požiarov".
Cieľom humanoidného polmaratónu je podporiť inovácie a popularizovať technológie používané pri vytváraní a prevádzke takýchto strojov. Ako znak sily tohto odvetvia dosiahli investície do robotiky a takzvanej stelesnenej umelej inteligencie v Číne v roku 2025 73,5 miliardy jüanov, čo je v prepočte 9 157 115 100 eur.
"Po tisíce rokov boli ľudia na vrchole planéty Zem. Ale teraz sa pozrite na roboty. Len čo sa týka autonómnej navigácie, aspoň v tomto konkrétnom športovom podujatí, nás už začínajú prekonávať.
Na jednej strane je to trochu smutné pre ľudstvo. Zároveň nám však technológia, najmä v posledných rokoch, dala toľko fantázie," uviedol jeden z divákov polmaratónu.