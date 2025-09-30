V Košiciach sa môže lámať rekord. Favoritom maratónu bude vytrvalec z Etiópie

KOŠICE. K najväčším favoritom 102. ročníka Medzinárodného maratónu mieru (MMM) bude patriť Etiópčan Kinde Atanaw, ktorý sa môže pochváliť najlepším osobným rekordom spomedzi všetkých vytrvalcov v histórii košického maratónu.
Svoj najlepší čas 2:03:51 hod dosiahol pred šiestimi rokmi vo Valencii a v Košiciach by mal v nedeľu 5. októbra „zatriasť“ traťovým rekordom z roku 2023.
Na jubilejnom 100. ročníku MMM ho vytvoril Keňan Rono Philemon Cherop, ktorý dosiahol čas 2:06:55.
Ak by Atanaw triumfoval, stal by sa iba štvrtým víťazom MMM z Etiópie a prvým od roku 2008.
Odvtedy v Košiciach víťazia iba bežci z Kene, výnimkou bolo „covidové“ víťazstvo Slováka Mareka Hladíka z roku 2020, keď neštartovali zahraniční vytrvalci.
„Náš cieľ bol bol posilniť pole elitných bežcov. Od marca sme pracovali na angažovaní celej skupiny favoritov a Atanawa sme mali potvrdeného asi v júni. Neboli to jednoduché rokovania, pretože si má z čoho vyberať. Napokon sme ho presvedčili a veríme, že príde v dobrej forme,“ prezradil riaditeľ MMM Branislav Koniar.
Za zahraničnými favoritmi sa vo výsledkoch košického maratónu spravidla umiestňujú najlepší Slováci. Vlani sa ním stal Martin Rusina, predtým Marek Hladík či Marián Zimmermann, ktorí získali na MMM tituly majstrov Slovenska. Tentoraz sa však v Košiciach nepobeží slovenský šampionát.
„Slovenská špička si preto vzala voľno a tak je otvorené, kto bude najlepší Slovák v maratóne. Marek Hladík bude v Chicagu, Matúš Hujsa je v Austrálii s Matejom Beňušom. Tibor Sahajda sa predstaví v polmaratóne, v ktorom bude patriť k favoritom. Medzi ženami je najväčšia favoritka polmaratónu Veronika Páleníková,“ poznamenal Koniar.
Premennou, ktorá môže ovplyvniť výkony nielen elitných bežcov, je počasie. Podľa predbežnej predpovede by malo byť v nedeľu doobeda v Košiciach približne 10 - 14 stupňov.
„Bežci milujú chlad. Netreba si robiť ťažkú hlavu z toho, že bude 10 - 12 stupňov. To bude pre nich ideálne. Pokiaľ nebude silný vietor, tak to bude vhodné počasie,“ konštatoval Koniar.
Košický maratón nebude iba o kráľovskej disciplíne, ktorej štart je na programe tradične v prvú októbrovú nedeľu o 9.00. Súčasťou maratónskeho víkendu je aj viacero ďalších disciplín, Expo v Kulturparku a ďalšie aktivity.
V sobotu je na programe už tradičný rodinný minimaratón U. S. Steel Family Run, do ktorého sa tentoraz prihlásilo 4205 bežcov. Tým sa ich celkový počet v histórii tejto disciplíny vyšplhá na 60-tisíc.
„Myslím si, že každý si nájde to svoje. Veľmi zaujímavé bude Expo, okrem toho nás o 10.00 čaká aj stretnutie členov Diamantového klubu (25 absolvovaných ročníkov MMM, pozn.).
Potom absolvujeme aj zapálenie maratónskeho ohňa, stretnutie favoritov a olympionikov. Mnohí z bežcov, ktorí budú štartovať na maratóne, si dajú rozcvičku so svojimi deťmi na sobotňajšom minimaratóne. Mesto určite zaplníme aj v sobotu,“ povedal Branislav Koniar.
Vizitky niektorých favoritov 102. ročníka MMM
muži:
Kinde Atanaw Ayalew (Etiópia, r. nar. 1993, os. rekord: 2:03:51 v r. 2019)
Abebe Sime Tilahun (Etiópia, 1998, OR: 2:07:50 v r. 2025)
ženy:
Ayantu Kumela Tadesseová (Etiópia, 1996, OR: 2:24:29 v r. 2022)
Mimi Belete Gebregeiorgesová (Bahrajn, 1988, OR: 2:21:22 v r. 2019)