    Delila ho jediná stotina od medaily. Slovenský šprintér na ME zabehol najlepší výsledok

    Timotej Nemeček.
    Timotej Nemeček. (Autor: Jaroslav Svoboda)
    TASR|17. júl 2026 o 21:56
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    Ďalší Slovák Sebastian Karp postúpil do sobotňajšieho finále na 400 m.

    Slovenský atlét Timotej Nemček obsadil piate miesto vo finále na 100 m na ME do 18 rokov v talianskom Rieti.

    Dosiahol čas 10,46 s, od bronzovej medaily ho delila iba stotina sekundy. Talentovaný šprintér zároveň rozšíril historický počet slovenských umiestnení v TOP 5 na majstrovstvách Európy do 18 rokov už na 12.

    Titul na 100 m získal Brit Divine Iheme, ktorý časom 10,29 s vytvoril nový rekord šampionátu. Ďalší Slovák Sebastian Karp postúpil do sobotňajšieho finále na 400 m.

    V druhom semifinále dosiahol najrýchlejší čas všetkých štartov 46,97 s. Informoval o tom Slovenský atletický zväz (SAZ) na svojom facebookovom konte.

    Atletika

    Atletika

      Timotej Nemeček.
      Timotej Nemeček.
      Delila ho jediná stotina od medaily. Slovenský šprintér na ME zabehol najlepší výsledok
      dnes 21:56
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