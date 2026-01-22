Americká atletická hviezda oznámila radostnú správu. Už teraz ťa milujeme, hovorí

Najlepšia svetová atlétka minulého roka Sydney McLaughlinová-Levroneová je tehotná. Dvadsaťšesťročná americká hviezda to oznámila na Instagrame.
S manželom Andreom Levronom, bývalým hráčom amerického futbalu, očakávajú prvého potomka.
"Už teraz ťa milujeme. Nemôžeme sa dočkať, kým sa s tebou stretneme, "napísala McLaughlinová-Levroneová.
Dvojnásobná olympijská víťazka a svetová rekordérka v behu na 400 metrov prekážok sa vlani sústredila na hladkú štvorstovku a na majstrovstvách sveta v Tokiu pripravila víťazným časom 47,78 sekundy Jarmilu Kratochvílovú o rekord šampionátu z Helsínk 1983. Priblížila sa na 18 stotín svetovému rekordu Marity Kochovej z bývalej NDR.
Tohtoročná sezóna nemá žiadny globálny vrchol v podobe olympijských hier či majstrovstiev sveta. V septembri v Budapešti sa uskutoční prvý ročník podujatia Ultimate Championship pre absolútnu atletickú elitu.