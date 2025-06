Pistorius si užíva život na slobode. Po 12 rokoch od vraždy svojej priateľky absolvoval triatlon

„Nedošlo k žiadnemu porušeniu podmienok jeho podmienečného prepustenia,“ povedal Nxumalo.

Účasť Pistoriusa na podujatí ako prvý v stredu oznámil africký spravodajský web Netwerk24.

Pistoriusov právnik Conrad Dormehl pre agentúru Reuters potvrdil, že sa skutočne zúčastnil pretekov v Durbane.

„Je to súčasť jeho reintegrácie do spoločnosti. Veľmi si užil účasť na podujatí a zdá sa, že ho triatlon chytil za srdce, no zatiaľ neplánuje návrat do súťažného behu,“ uviedol.