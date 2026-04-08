Míting v Dauhe preložili na jún. Štartovať by mal Duplantis, možno aj Zapletalová

Armand Duplantis
Armand Duplantis (Autor: TASR/AP)
TASR|8. apr 2026 o 16:13
ShareTweet0

Dôvodom je vojenský konflikt.

Atletický míting Diamantovej ligy sa v Dauhe neuskutoční podľa pôvodného plánu 8. mája, novým termínom je 19. jún. Príčinou odkladu je vojna na Blízkom východe.

Najprestížnejší atletický seriál mal v katarskej metropole odštartovať nový ročník, no napokon bude míting v Dauhe až ôsmy v poradí.

Zároveň sa presúva zo štadiónu SC Katar na Chalífov medzinárodný štadión, kde sa dá regulovať teplota v prípade vysokých horúčav.

„Vykonali sme rozhodnutie odložiť míting. Je to v záujme bezpečnosti atlétov a divákov,“ uviedli podľa AFP organizátori v stredu, presne mesiac pred pôvodne stanoveným termínom.

Ťahákom mítingu má byť štart svetového rekordéra v skoku o žrdi Armanda Duplantisa. Vypísaná je aj disciplína 400 m prek. žien, v ktorej obhajuje celkovú 2. priečku slovenská reprezentantka Emma Zapletalová.

Atletika

Atletika

    Armand Duplantis
    Armand Duplantis
    Míting v Dauhe preložili na jún. Štartovať by mal Duplantis, možno aj Zapletalová
    dnes 16:13
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Atletika»Míting v Dauhe preložili na jún. Štartovať by mal Duplantis, možno aj Zapletalová