Tradičný míting čaká veľké výročie. Slovenskú špičku doplní svetový rekordér

BRATISLAVA. Presne mesiac zostáva do najväčšej atletickej akcie na Slovensku v letnom období.

Na Štiavničky príde ako hosť aj stále platný svetový rekordér v skoku do diaľky Mike Powell (895 cm v roku 1991), ktorý v roku 1993 zvíťazil vtedy ešte na bratislavských Pasienkoch výkonom 843 cm.

"Kúpte si na 60. ročník vstupenku! Uvidíme sa už čoskoro," uviedol dnes 61-ročný Mike Powell v pozdrave fanúšikom P-T-S na sociálnych sieťach Slovenského atletického zväzu (SAZ).

"Verím, že pétéeske prídu diváci osobne zablahoželať k jubileu a podporia našich atlétov v boji o miestenky na septembrový svetový šampionát v Tokiu. Míting aj športovci si zaslúžia priazeň publika a budú za ňu nesmierne vďační,“ uviedol prezident SAZ Peter Korčok.

Podpora od publika určite bude motivovať v tejto sezóne priam nezastaviteľnú Emmu Zapletalovú (400 m prekážok), univerzálku Viktóriu Forster (100 m a 100 m prekážok), porovnateľne populárneho Jána Volka (100 m a 200 m) a azda aj Atlétku roka 2024 v SR Gabrielu Gajanovú (800 m), ktorej vstup do letnej sezónny oddialilo zranenie.

Minulý rok sa Gajanová na P-T-S postarala o jediný domáci triumf. Nasmeroval ju k striebru z ME v Ríme a do semifinále OH v Paríži.

V akcii budú aj Zapletalovej skúsená vyzývateľka Daniela Ledecká, rivali takisto na 400 m prekážok Patrik Dömötör a Matej Baluch či hviezda vlaňajšieho medzinárodného dorasteneckého leta na Štiavničkách Laura Frličková (100 m prekážok).