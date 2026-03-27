Prezývalu ju zlaté dievča britskej atletiky. Zomrela výrazná osobnosť

Mary Randová.
TASR|27. mar 2026 o 21:51
Bola jediná britská atlétka, ktorá získala tri medaily na jedných olympijských hrách.

Vo veku 86 rokov zomrela bývalá atlétka Mary Randová. V roku 1964 sa stala prvou Britkou, ktorá získala zlatú olympijskú medailu v atletike, keď na OH v Tokiu triumfovala v skoku do diaľky.

„Zlaté dievča“ britskej atletiky vytvorilo viacero britských a olympijských rekordov, prekonalo aj svetový rekord výkonom 6,76 m.

Na OH v Tokiu získala Randová aj striebro vo viacboji a bronz v šprintérskej štafete. Randová bola jediná britská atlétka, ktorá získala tri medaily na jedných olympijských hrách, až kým jej výkon pred dvoma rokmi v Paríži nezopakovala dráhová cyklistka Emma Finucaneová.

Randová získala zlato v skoku do diaľky na Hrách Commonwealthu v roku 1966 na Jamajke.

Zranenie však ukončilo jej sen o obhajobe olympijského titulu a nedostala sa do kádra na mexické hry v roku 1968, pričom v septembri toho istého roku odišla do športového dôchodku vo veku iba 28 rokov.

