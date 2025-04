Navrátilová sa tvrdo obula do transrodovej bežkyne: Ten chlap vie, že podvádza a ja mu to nežeriem

Tá sa pôvodne narodila ako muž. Vytrvalkyňa súťažila na Bostonskom maratóne v kategórii žien od 55 do 60 rokov. Trať zdolala za štyri hodiny, 14 minút a 46 sekúnd.

Tentoraz jej do oka padla účastníčka bostonského maratónu Riya Youngová. Informoval o tom web sport.cz .

"Ten chlap vie, že podvádza. Ja mu to nežeriem," okomentovala výkon Youngovej deväťnásobná wimbledonská šampiónka vo dvojhre.

Raketu zavesila na klinec v roku 2006, no jej meno sa stále často spomína v médiách. Rodáčka z Prahy našla svoje posolstvo v boji za práva žien v športe.

Nedávno sa napríklad zastala šermiarky Stephanie Turnerovej, ktorú Šermiarska asociácia Spojených štátov amerických diskvalifikovala za to, že odmietla súťažiť s transrodovou súperkou na regionálnom turnaji.

"Takto to dopadne, keď športovkyňa protestuje! Myslí si tu ešte niekto, že je to spravodlivé? Som rozzúrená! Hanba zväzu za to, ako sa správa. Ako sa opovažuje hádzať ženy pod autobus transrodových nezmyslov!" napísala vtedy Navrátilová.