Frličková o sebe opäť dala vedieť. Prekonala slovenský juniorský rekord

Celkovo jej to v silnej konkurencii stačilo na 5. miesto. Z rovnakej pozície sa aj kvalifikovala do finále.

"Pred finále ma začal mierne bolieť chrbát, povedala som si však, že to zvládnem. Mala som slabší nábeh a ťahala som to. Na to, že som v tréningu bola bez rýchlostnej prípravy a objemu, tak som to zabehla celkom rýchlo. Čas je síce výborný, ale vieme, že mám na viac," povedala pre Slovenský atletický zväz Frličková.

Vlani sa predviedla na domácich ME v kategórii do 18 rokov v Banskej Bystrici, kde suverénne získala zlato.

„Pred finále som sa cítil super. Do približne polovice som bol druhý, ale dostal som sa do kontaktu s Juhoafričanom, ktorý mi dal dva lakťe a spadol mi do dráhy. Úplne som zabrzdil, takže čas 13,60 bol na to všetko fajn. Škoda, dnes to bolo na 13,40, ak nie na 13,30,“ vravel s dávkou sklamania Peter Dávid,“ vravel pomerne sklamaný Dávid.