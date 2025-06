Srdce Košíc ožije atletikou. JBL Jump Fest ozdobia traja vicemajstri Európy

Fanúšikovia atletiky sa môžu tešiť na súboj svetových výškarov priamo v srdci mesta. V skoku do výšky sa v historickom centre Košíc s atraktívnou kulisou gotickej Katedrály sv. Alžbety môžu tešiť na troch vicemajstrov Európy.

Čecha Jana Štefelu, strieborného z halových ME 2025 v Apeldoorne s osobným rekordom 230 cm, do formy vracajúceho sa Tobiasa Potyeho z Nemecka (os. rekord 234 cm), strieborného na ME 2022 v Mníchove a Ukrajinca Vladyslava Lavského (os. rekord 229 cm), ktorý sa stal vicemajstrom Európy vlani na šampionáte v Ríme.

O črtajúcej sa kvalite štartového poľa mužskej výškarskej súťaže na JBL Jump Fest 2025 svedčí fakt, že priemerný osobný rekord deviatky štartujúcich pretekárov je úctyhodných 229cm. S kvalitnou svetovou konkurenciu si zmeria sily i slovenská nádej, bronzový z juniorských ME 2023 Robert Ruffíni ml.

„Po úspešnej premiére v roku 2024 chceme výšku zase posunúť o krôčik ďalej. To, že sa JBL Jump Fest stal súčasťou WorldAthletics Continental Tour so strieborným štatútom znamená, že sme sa dostali medzi zopár podujatí na svete, ktoré sa môžu pochváliť takýmto štatútom.

Vnímame to ako ocenenie za roky práce a zároveň novú výzvu, keďže ako podujatie konajúce sa mimo štadión už vyšší ako strieborný štatút od WorldAthletics aktuálne získať nemožno,“ uviedol v tlačovej správe Peter Samuelis, manažér pretekov.