Atletický svet je v pozore. Konflikt na východe môže ohroziť Diamantovú ligu

ČTK|27. mar 2026 o 13:46
Konflikt na Blízkom východe ohrozuje aj konanie úvodného mítingu atletickej Diamantovej ligy, ktorý sa má v Dauhe uskutočniť 8. mája.

Usporiadatelia dnes uviedli, že majú pripravené záložné varianty.

"Situáciu sledujeme a sme v neustálom kontakte s katarskými úradmi i Svetovou atletikou. Našou hlavnou prioritou je bezpečnosť atlétov a fanúšikov, preto tiež riešime alternatívne varianty," napísali vo vyhlásení s tým, že jasno bude najneskôr o týždeň.

Konflikt na Blízkom východe sa začal na konci februára útokom USA a Izraela na Irán, ktorý údery opätoval.

Nestabilná situácia v regióne si z bezpečnostných dôvodov vynútila okrem iného zrušenie aprílových Veľkých cien formuly 1 v Bahrajne a Saudskej Arábii.

