Atletický svet je v pozore. Konflikt na východe môže ohroziť Diamantovú ligu

Konflikt na Blízkom východe ohrozuje aj konanie úvodného mítingu atletickej Diamantovej ligy, ktorý sa má v Dauhe uskutočniť 8. mája.
Usporiadatelia dnes uviedli, že majú pripravené záložné varianty.
"Situáciu sledujeme a sme v neustálom kontakte s katarskými úradmi i Svetovou atletikou. Našou hlavnou prioritou je bezpečnosť atlétov a fanúšikov, preto tiež riešime alternatívne varianty," napísali vo vyhlásení s tým, že jasno bude najneskôr o týždeň.
Konflikt na Blízkom východe sa začal na konci februára útokom USA a Izraela na Irán, ktorý údery opätoval.
Nestabilná situácia v regióne si z bezpečnostných dôvodov vynútila okrem iného zrušenie aprílových Veľkých cien formuly 1 v Bahrajne a Saudskej Arábii.