Pripravuje sa už na MS. Najrýchlejší muž roka vynechá posledné mítingy Diamantovej ligy

Kishane Thompson. (Autor: TASR/AP)
SITA|19. aug 2025 o 15:31
Jamajský šprintér sa pripravuje na MS v Tokiu, okrem Lausanne vynechá aj ďalší míting Diamantovej ligy v Zürichu.

PARÍŽ. Najrýchlejší muž planéty v tomto roku v šprinte na 100 metrov nebude štartovať na stredajšom mítingu Diamantovej ligy vo švajčiarskom Lausanne pre zranenie holennej kosti.

Organizátori potvrdili, že Jamajčan Kishane Thompson nebude súťažiť v mužskej stovke.

Trápia ho "nepríjemnosti v oblasti holennej kosti" od víťazstva nad olympijským šampiónom Noahom Lylesom počas ostatného víkendu v poľskom Chorzówe, kde finišoval za v rekorde podujatia 9,87 sekundy. Lyles skončil druhý výkonom 9,90 sekundy.

Išlo o ich prvý vzájomný súboj od vlaňajšieho olympijského finále v Paríži, v ktorom Lyles získal zlato o päť tisícin sekundy.

Strieborný olympijský medailista Thompson dosiahol v júni na jamajských kvalifikáciách 9,75 sekundy, čo ho radí na šieste miesto historických tabuliek.

V minulosti chýbal na MS 2023 v Budapešti, teraz ho čaká svetový šampionát v Tokiu. V Lasaunne sa mal konať záverečný súboj medzi Thompsonom a Lylesom pred septembrovými MS.

Jamajčan však nebude štartovať v Lausanne a ani na ďalšom mítingu DL v Zürichu 28. augusta.

    dnes 15:31
