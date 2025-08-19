Pripravuje sa už na MS. Najrýchlejší muž roka vynechá posledné mítingy Diamantovej ligy

PARÍŽ. Najrýchlejší muž planéty v tomto roku v šprinte na 100 metrov nebude štartovať na stredajšom mítingu Diamantovej ligy vo švajčiarskom Lausanne pre zranenie holennej kosti.
Organizátori potvrdili, že Jamajčan Kishane Thompson nebude súťažiť v mužskej stovke.
Trápia ho "nepríjemnosti v oblasti holennej kosti" od víťazstva nad olympijským šampiónom Noahom Lylesom počas ostatného víkendu v poľskom Chorzówe, kde finišoval za v rekorde podujatia 9,87 sekundy. Lyles skončil druhý výkonom 9,90 sekundy.
Išlo o ich prvý vzájomný súboj od vlaňajšieho olympijského finále v Paríži, v ktorom Lyles získal zlato o päť tisícin sekundy.
Strieborný olympijský medailista Thompson dosiahol v júni na jamajských kvalifikáciách 9,75 sekundy, čo ho radí na šieste miesto historických tabuliek.
V minulosti chýbal na MS 2023 v Budapešti, teraz ho čaká svetový šampionát v Tokiu. V Lasaunne sa mal konať záverečný súboj medzi Thompsonom a Lylesom pred septembrovými MS.
Jamajčan však nebude štartovať v Lausanne a ani na ďalšom mítingu DL v Zürichu 28. augusta.