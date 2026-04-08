Na jubilejný ročník Zlatej tretry príde olympijský víťaz. Duplantis sa ospravedlnil

Na Zlatej tretre sa prvýkrát predstaví olympijský víťaz a majster sveta Noah Lyles. Americký šprintér pobeží na nemajstrovskej trati 150 metrov.
Naopak chýbať bude štvornásobný účastník žrdkár Armand Duplantis. Z elitných českých atlétov plánuje v Ostrave pretekať aj čerstvá halová majsterka sveta v behu na 400 metrov Lurdes Gloria Manuelová a bronzový výškar z vlaňajšieho MS v Tokiu Jan Štefela.
Už skôr zverejnili účasť českej skokanky a rekordérky do výšky Švábíkovej a svetovej jednotky v tejto disciplíne Katie Moonovej, gréckeho žrdkára Emmanuila Karalisa alebo austrálskeho šprintéra Gouta Gouta.
Lyles je olympijským víťazom z Paríža na 100 metrov a má osem titulov majstra sveta z tratí 100 a 200 metrov a zo štafety. Prostredníctvom videa odkázal, že účasť na Zlatej tretre pre neho bude výnimočná, keďže tento míting sleduje už roky.
"Videl som tu najlepšie svetové výkony, svetové rekordy i skvelých talentovaných ľudí nášho športu. Dúfam, že sa aj ja zapíšem do histórie, "povedal Lyles.
Manažér mítingu Alfons Juck povedal, že Lylesa sa snažili na štart Zlatej tretry získať už viaceré ročníky, hlavne po tom, ako ukončil kariéru Usain Bolt.
"Práve Noah Lyles by pre mnohých mal byť pokračovateľom Boltovej tradície skvelých časov, výkonov, víťazstiev. V niečom sa mu to darí, v niečom ešte nie. Práve v oblasti rekordov mu toho ešte viac chýba, medailí už začína mať podobne ako Bolt dostatok.
A tak sme zvolili stopäťdesiatku, kde sa dá prekonať najlepší čas histórie, aj keď ho teraz Jamajčan Thompson posunul na 14,92, "povedal Juck.
Pri súčasnej forme podľa neho má Lyles šancu rekord na trati 150 metrov zabehnúť.
"Týmto špecifickým behom, ktorý si americkí atléti môžu v tejto sezóne dovoliť, keď nemajú majstrovstvá sveta ani olympijské hry, bude celá jubilejná 65. Tretra zakončená," povedal Juck. Doplnil, že Lyles sa zúčastní aj na detskej Čokoládovej tretre.
Žrdkárovi Karalisovi bude tento rok chýbať najväčší konkurent a jeden z najlepších atlétov súčasnosti Duplantis, ktorý sa v Ostrave predviedol už štyrikrát.
"Mám rodinné záležitosti, ktoré mi tento rok nedovoľujú prísť do Ostravy. Ale v budúcnosti sa teším na svoju piatu účasť na skvelej Zlatej tretre, "odkázal svetový rekordér zo Švédska.
Súperom jediného českého medailistu z vlaňajšieho MS pod šírym nebom Štefely bude Talian Gianmarco Tamberi. Z českých reprezentantov sa predstaví tiež guliar Tomáš Staněk alebo prvýkrát po materskej dovolenke oštepárka Nikola Ogrodníková.
S domácou ostravskou šprintérkou Karolínou Maňasovou, ktorá vlani pre zranenie o štart prišla, pobeží stovku jej rivalka i kamarátka zo susedného Poľska Ewa Swobodová.
Swobodová už bežala stovku za 10,94, Maňasová má osobný rekord 11,11. Český rekord Jarmily Kratochvílovej z roku 1981 má hodnotu 11,09.
Technický riaditeľ mítingu Oldřich Zvolánek povedal, že sa tento rok otvorí Sieň slávy Zlatej tretry a jej prvým členom sa stane legendárny oštepár Ján Železný, ktorý práve 16. júna bude oslavovať 60. narodeniny.
Sieň slávy bude zatiaľ virtuálna. "Budeme sa snažiť, aby vzniklo aj minimúzeum a klasická sieň slávy," dodal Zvolánek.