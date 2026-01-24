Američan prekonal takmer 30-ročný rekord. Lyles sa predstavil v netradičnej disciplíne

Americký šprintér Noah Lyles.
(Autor: TASR/AP)
24. jan 2026
Dvadsaťšesťročný atlét utvoril halový svetový rekord v behu na 800 metrov.

Americký atlét Josh Hoey sa na mítingu World Indoor Tour v Bostone postaral časom 1:42,50 o nový svetový rekord na 800 metrov v hale. Doterajšie maximum Dána Wilsona Kipketera z roku 1997 prekonal o 17 stotín.

Dvadsaťšesťročný Hoey, ktorý minulý rok ovládol osemstovku na halových majstrovstvách sveta, sa k rekordu priblížil už vlani vo februári.

Vtedy na národnom šampionáte zaznamenal výkonom 1:43,24 druhý najrýchlejší čas histórie.

Americký šprintér Noah Lyles v Bostone odštartoval sezónu netradičným pretekom na 300 m.

Úradujúci olympijský šampión na 100 m a štvornásobný majster sveta na dvojstovke obsadil druhé miesto. S časom 32,15 o stotinu nestačil na Jereema Richardsa z Trinidadu a Tobaga.

