Ambície na OH 2036 v tieni dopingu. Nič sa nezmenilo z pohľadu zmien, hovorí predseda

TASR|20. apr 2026 o 13:29
AIU preradila Indiu do najvyššej kategórie.

Jednotka pre integritu atletiky (AIU) zaradila Indiu medzi krajiny s veľkým rizikom dopingu. Indická atletická federácia (AFI) tak musí vykonať zmeny aj smerom do budúcna.

AIU preradila Indiu do najvyššej kategórie, preto musia samotní atléti spĺňať prísnejšie antidopingové kritériá.

V rokoch 2022-2025 sa krajina zaradila na druhé miesto v dopingových prehreškoch. „Dopingová situácia v Indii je dlhodobo vysoko riziková a bohužiaľ, tamojší antidopingový program nie je primeraný voči riziku dopingu. Nič sa nezmenilo z pohľadu zmien,“ cituje agentúra AFP predsedu AIU Davida Howmana.

India prejavila záujem o zorganizovanie letných olympijských hier v roku 2036, ale už dlhodobo sa trápi s početnými dopingovými prípadmi.

