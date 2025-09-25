Bežcovi sa počas maratónu rozpadli tenisky. Zachránil ho jedného z divákov

BRATISLAVA. Americký maratónec Jay Glidewell zažil na nedávnom Berlínskom maratóne príbeh, ktorý si bude pamätať do konca života.
Po mesiacoch príprav sa mu už na desiatom kilometri rozpadla bežecká obuv a jeho sen o tretej hviezde zo série Abbott World Marathon Majors sa ocitol v troskách. Glidewell dokonca uvažoval, že bude pokračovať s jednou bosou nohou.
V tom momente sa medzi tisíckami divákov našiel záchranca. Nemec Sven Hock si všimol Glidewellove problémy a ponúkol mu svoje vlastné tenisky.
Ako zázrakom mu obuv sadla presne na nohu, a tak mohol americký bežec pokračovať v pretekoch. Vďaka tomuto nezištnému gestu sa mu podarilo dobehnúť až do cieľa. Informoval o tom španielsky denník Mundo Deportivo.
„Na druhom kilometri sa mi začala odlepovať podrážka. Skúšal som to riešiť šnúrkami, ale na desiatom kilometri sa celkom odtrhla. Sven Hock, teraz už môj priateľ, mi zachránil deň aj nohu. Som mu nesmierne vďačný,“ povedal Glidewell po pretekoch.
Hock mu chcel dať obidve topánky, no Američan si zobral len pravú, čo sa mu neskôr vypomstilo. Na 38. kilometri sa mu totiž roztrhla aj ľavá teniska a posledné štyri kilometre musel odbehnúť čiastočne bosý.
"Ten záver by som dal už aj plaziac sa po asfalte. Som však poučený, že kvalitu tenisiek nemožno podceňovať," uviedol rodák z Minnesoty.
Napriek nepríjemnostiam napokon 30-ročný Glidewell dokončil maratón v čase 3:10:33 a získal svoju tretiu hviezdu zo série Abbott World Marathon Majors. Teraz sa už pripravuje na ďalšiu výzvu, maratón v Tokiu, ktorý je na programe v marci 2026.
"Do Japonska pôjdem už aj s minimálne jedným párom nových tenisiek. Prípadne si so sebou zoberiem Svena," s úsmevom pridal Američan.Pôvodná správa: