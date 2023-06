Slovákov potiahli Volko a Ďurec, obaja si pripísali sezónne maximum

V súťaži družstiev druhej divízie obsadili konečné ôsme miesto so ziskom 302 bodov.

Prvé miesto obsadili Maďari s 456,50 bodu a postúpili tak do vyššej divízie.

"Som spokojný s výkonom. Ak by ešte o čosi lepšie fúklo, aj čas by bol krajší. Tak to asi malo byť.

Získal som maximálne body pre tím a ešte som dosiahol najlepší čas v tomto roku. Dnešný deň bol pekný," povedal 26-ročný šprintér pre webstránku olympic.sk.