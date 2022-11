Volkov výkon na ME zaskočil aj trénerku. Jeho sezóna mala dve tváre

Stal sa len druhým Slovákom, ktorý sa na vrcholnom podujatí predstavil vo finále hladkej stovky pod holým nebom, pred ním to bol len Alojz Sokol ešte na OH 1896. Okrem toho Volko na ME obsadil 9. priečku na 200 m.

"Sezóna mala dve tváre. Halová časť nedopadla podľa našich predstáv, čo ovplyvnili objektívne faktory. O to viac som rád, že po troch sezónach, ktoré boli poznačené zraneniami, sa nám podarilo preniknúť do európskej špičky aj vonku.

"Táto sezóna mala pre mňa prívlastok životná. Veľmi ma teší, že som sa mohol počas nej zúčastniť na všetkých šampionátoch. Aj preto bol uplynulý ročník zároveň najdlhší.

Mimoriadne si vážim najmä šieste miesto z tridsaťpäťky na ME v Mníchove. Preteky tam boli najťažšie, ale aj najemotívnejšie," uviedol 26-ročný chodec.

Dvadsaťročná Forster v premiérovej seniorskej sezóne obsadila 24. priečku v semifinále na 60 m prekážok na halových MS, na hladkej šesťdesiatke ju klasifikovali na 31. priečke. Na ME "vonku" v Mníchove bola 23. na 100 m prekážok a 32. v šprinte na 100 m.

"Tento rok s odstupom času hodnotím len pozitívne. V budúcom roku by som chcela zabojovať o účasť na halových ME v Istanbule a MS v Budapešti, ale priorita sezóny budú pre mňa určite ME do 23 rokov v Espoo," skonštatovala členka ŠK ŠOG Nitra.