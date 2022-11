Volko tretíkrát v kariére ovládol anketu Atlét roka, Forster sa dostala do Top 3

Ján Volko sa do elitnej desiatky v ankete dostal siedmykrát. Okrem triumfov (2017, 2019 a 2022) bol trikrát druhý (2018, 2020 a 2021) a raz deviaty (2016).

V roku 2022 tento zverenec trénerského dua Naďa Bendová a Róbert Kresťanko finišoval štvrtý na 100 m na ME v Mníchove, pričom v semifinále vyrovnal vlastný národný rekord 10,13 s.

Stal sa len druhým Slovákom, ktorý sa na vrcholnom podujatí predstavil vo finále hladkej stovky pod holým nebom, pred ním to bol len Alojz Sokol ešte na OH 1896. Okrem toho Volko na ME obsadil 9. priečku na 200 m.